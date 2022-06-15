عاجل.. الإفتاء تحقق في اتهام موظف السوشيال بسرقة المحتوى وأمين الفتوى: حررت محضرا ضده

قال الدكتور عبد السلام عبد المنصف، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه قام منذ أسبوع تقريبًا - بتحرير محضر "سرقة محتوى مرئي" ضد الموظف المسئول عن مواقع التواصل الاجتماعي بدار الإفتاء المصرية بعد قيامه بتحميل فيديوهات مملوكة لي ثم قيامه برفعها على صفحة دار الإفتاء المصرية بغير وجه حق واستخدامه للأكونت الرسمي لدار الإفتاء في جريمة كهذه - على حد زعمه.

دار الإفتاء

وأضاف عبد المنصف، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في تصريح خاص أن قيامه بتحرير محضر جاء بعد محاولات عديدة استمرت ستة أشهر تقريبا لإثناء هذا الموظف عن تلك الأفعال - التي لا تليق باسم المؤسسة العريقة والتي أعمل بها وأفخر بالانتماء إليها منذ عام ٢٠٠٩م وإلى الآن - على حد تعبيره.

وتابع: "لكنه للأسف باءت كل المحاولات بالفشل مما جعلني أقوم بهذه الخطوة للحفاظ على حقي في ملكية الفيديوهات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الموظف المذكور كما يكفله لي الدستور والقانون".

السوشيال ميديا

واختتم: "مما لا شك فيه أن هذه الخطوة لا تعتبر إساءة لهذه المؤسسة العريقة".

وفي المقابل علمت الوطن من مصادر مطلعة بدار الإفتاء، أن هناك تحقيقا يجرى في الواقعة وتبين أن تلك الفيديوهات تم تصويرها في دار الإفتاء ومملوكة للدار وليست له بصفة شخصية.