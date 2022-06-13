لماذا عيد الأضحى مناسبة دينية وما قصته؟.. الإفتاء توضح

يبحث الكثيرون عن أسئلة عديدة حول عيد الأضحى، منها، لماذا عيد الاضحى مناسبة دينية؟، وما هي قصته؟، ولماذا سُمي عيد الأضحى بهذا الاسم؟، أجابت دار الإفتاء المصرية عن هذه التساؤلات، مؤكدة أن عيد الأضحى، هو اليوم الذي يذبح فيه المسلمون المُتّبعون لسنّة رسول الله صلّى الله عليه وسلم أضاحيهم.

سر تسمية عيد الأضحى

وعن سر تسمية عيد الأضحى بذلك، أوضحت أنه سمى عيد الأضحى نسبة إلى وقت الضحى، على الرغم من أنه وقت يسير من اليوم وليس خاصا بيوم العيد، وذلك للعلاقة البينة بينه وبين الذبح الذي يكون بعد صلاة العيد في وقت الضحى، لقوله تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ).

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن الأضحية هي إحدى شعائر الإسلام التي يتقرب بها المسلمون إلى الله بتقديم ذبح من الأنعام في أول أيام عيد الأضحى وحتى آخر أيام التشريق، وهي سنة مؤكدة.

قصة عيد الأضحى

وعن قصة عيد الأضحى، سردت: «ترجع لقصة التضحية والفداء عن إسماعيل عليه السلام، فقد أراد الله تعالى أن يمتحن نبيّه إبراهيم -عليه الصلاة والسلام، ويُعلي شأنه فابتلاه برؤيا فيها ذبح لابنه إسماعيل -عليه السلام طاعة لله، وما كان منه إلا أن بلّغ ابنه بذلك؛ فقال -تعالى- على لسانه: (قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى)، وكان موقف إسماعيل -عليه السلام- يُضاهي موقف والده الذي كان مليئاً بالتضحية والفداء، فقال: (يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ)».

العيد الكبير

وأضافت: «وعندما حانت لحظة تنفيذ أمر الله تعالى، وشهد الله -سبحانه وتعالى- الموقف وصدّق عليه، قال تعالى: (فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ* وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ* قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ)، ففدى الله -تعالى- فيه إسماعيل -عليه السلام- بكبش عظيم، قال -تعالى-: (وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ)، لتصبح الأُضحية بعد هذه الحادثة سنة سيدنا (إبراهيم) عليه السلام يؤديها جميع المسلمين في عيد الحج، كما يعرف عيد الأضحى بمسميات عديدة: يوم النحر، والعيد الكبير، وعيد الحجاج.