المفتي يوضح حكم استخدام الليزر في الجراحة وهل يعد من الكيّ المنهي عنه

نشرت دار الإفتاء المصرية فتوى عبر الصفحة الرئيسية لموقعها الرسمي تتناول حكم استخدام الليزر في الجراحة ومدى اعتباره من الكيّ المنهي عنه، حيث تلقت سؤالا يقول: نرجو منكم الجواب عن الآتي: هل استخدام الليزر في الجراحة يدخل تحت الكيِّ المنهي عنه في السنة؟ مع بيان الفرق بين الكي الجائز والمنهي عنه، وقد أجاب على السؤال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وأعادت الدار نشر الفتوى.

حكم استخدام الليزر في الجراحة

وبخصوص حكم استخدام الليزر في الجراحة قال الدكتور شوقي علام عبر موقع دار الإفتاء إن استخدام الليزر في الجراحة جائز شرعًا؛ فهناك فارق كبير بين الليزر وبين الكي في حقيقتيهما، ولا يدخل الليزر تحت الكيِّ المنهي عنه في السنة ولا يلحق به؛ فالليزر: شعاع ضوئي لطيف مركز يَسْهُل التحكم فيه، بينما الكيّ: إحراق بآلة معدنية انفعلت بالنار؛ حتى صار لها ما للنار من خواص ظاهرة، ومنها: الإحراق.

الكي المنهي عنه

وقال مفتي الجمهورية عبر موقع دار الإفتاء إن الكي المنهي عنه في السنة هو: الذي يُبادر إليه الصحيح رغبةً في التَّحَصُّن من المرض أو الذي يرتكبه المريض مع وجود غيره مما لا ألم معه من الأدوية، أو مع اعتقاد التأثير الذاتي للكي، وليس الله جل جلاله المؤثر الحقيقي.

واختتم شوقي علام فتواه بقوله: أما المريض الذي غلب على الظن أن الكيّ هو الدواء المناسب له؛ لعدم جدوى غيره من أسباب التداوي فهو: مشروع في حقه؛ للحاجة، ولما فيه من التداوي وإزالة الضرر، والله تعالى أعلم.