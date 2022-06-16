نائب جنوب أفريقي: مؤتمر المناخ بشرم الشيخ يعد تخطيطا للمستقبل

أكد النائب الجنوب أفريقي كولا نيجولا، أهمية مؤتمر شرم الشيخ لمناقشة أمور التغير المناخي، وإحداث تأثير تجاه تداعيات هذا الأمر السلبي على الاقتصاد والمجتمع والحياة بشكل كامل.

واعتبر «نيجولا» خلال لقاء مع برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «cbc»، على هامش مشاركته في المؤتمر العالمي الثامن للاتحاد البرلماني الدولي لشباب البرلمانيين، أن اجتماع البرلمانيين الشباب في هذا المحفل الكبير، ليس مجرد نظرة للحاضر لكنه تخطيط للمستقبل، معربا عن تقديره الكبير لهذا المؤتمر الهام.

مصر تنظم المؤتمر الثامن للاتحاد البرلماني لشباب البرلمانيين

ونظمت مصر المؤتمر العالمي الثامن للاتحاد البرلماني الدولي لشباب البرلمانيين، بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعاون بين مجلس النواب والاتحاد البرلماني الدولي، بمشاركة برلمانيين من مختلف أنحاء العالم، ورئيس مجلس النواب المصري، المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وشهد المؤتمر مشاركات مكثفة من وفود برلمانية، تمثل 60 دولة، فضلا عن وفود المنظمات الدولية المراقبة، تناول فكرة تغير المناخ من وجهة نظر برلمانية شبابية.