«البرلمان الدولي»: على شباب البرلمانيين التحلي بالحماس والطاقة والجاهزية

قال دوارتي باتشيكو، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، إنه لابد من التوعية بأهمية الدور البرلماني الذي يمكن شباب البرلمانيين من أن يقوموا به، والتعرف على كيفية تأثير البرلمانيين على مجتمعاتهم كقادة.

وأشار باتشيكو في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، إلى إيمانه بأن الشباب لديهم متابعيين أكثر من أسلافهم، وبالتالي فأن بإمكانهم التأثير على الكثير من صغار الشباب، وإلهامهم بطريقة فعالة.

لدى البرلمانيين الفرصة للتعبير عن الشباب الذين يمثلونهم

وأضاف رئيس الاتحاد البرلماني الدولي أن لدى البرلمانيين الفرصة للتعبير عن الشباب الذين يمثلونهم، مشددًا على ضرورة التزام البرلمانيين بدورهم، وبذلهم المساعي لمجابهة المشكلات، لافتًا إلى سعادته بمشاركته بالمؤتمر مع الشباب، كونه مؤمن أن شباب البرلمانيين لابد وأن يتحلوا بمزيد من الحماس والطاقة والجاهزية واتخاذ خطوات حاسمة، ولتقديم حلول جذرية مشيرًا إلى أن هذا ما نصبوا إليه.

لا زال هناك وقت للاستمرار في مواجهة التغير المناخي

ولفت باتشيكو إلى أنه لا زال هناك وقت للاستمرار في مواجهة التغير المناخي، مشيرًا إلى أن مستقبل العالم الآن بأيدي شباب البرلمانيين، وهو السبب لانعقاد هذا المؤتمر الهام لتناول هذه القضية، لافتًا إلى انتظاره التوصيات والمخرجات الجلسات لهذه الفعالية، وانتظاره العمل الذي سيقدم من خلالهم بعد انتهاء المؤتمر.