خبير أمني يحذر من رسائل صوتية تستهدف إرهاب المواطنين وبث الشائعات

قال الدكتور اللواء عبد الوهاب الراعي، أستاذ الإدارة بجامعة الدلتا والأكاديميات العسكرية والخبير الأمني، إن الآونة الأخيرة شهدت تناول البعض لرسائل صوتية مجهولة على التطبيقات الإلكترونية تزعم خطف فتاة أو سيدة بالطريق أو المواصلات العامة بواسطة التخدير بشكه دبوس، بدعوى عمل الخير وتوعية المواطنين.

إرهاب المواطنين وتكدير السلم الاجتماعي

وحذّر «الراعي»، من الانسياق وراء تلك الأكاذيب مشيرا إلى أن تلك الشائعات تستهدف إرهاب المواطنين وتكدير السلم الاجتماعي، ومن دلائل ذلك خلو تلك الرسائل الصوتية من توضيح لأشخاص أو عناوين أو أرقام هواتف المجنى عليهم أو الشهود أو القائم على التوعية المزعومة أو رقم سيارة وقائدها بمحل الواقعة أو رقم محضر وبيان من جهة رسمية معنية أو أي دليل مادي يؤكد حدوث الواقعة المزعومة.

واستطرد «الراعي»، أن المتخصصين أكدوا استحالة حدوث واقعة التخدير وفقا للطريقة المذكورة من المنظور الطبي، وفقا للرواية المطروحة بالتسجيل الصوتي.

جريمة مؤثمة قانونا

وانتهى إلى أن تلك الأفعال الكاذبة هي جريمة مؤثمة قانونا، والجهات الأمنية والقضائية والصحية المختصة بهذه الوقائع حال حدوثها تبادر بالإعلان عنها عبر مواقعها الرسمية، مشيرا إلى أهمية تناول برامج التوعية في جميع المنظمات الحكومية والمدنية المعنية، هذه الأساليب الكاذبة.