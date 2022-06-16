طارق عامر: الاضطرابات العالمية أدت إلى تصاعد ملحوظ في أسعار الطاقة

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إنه لم تكد تمر تداعيات أزمة وباء كورونا وبدء تعافي الاقتصاد العالمي منها، حتى تزامنت معها مشكلة تزايد الضغوط التضخمية العالمية في الفترة الأخيرة، خاصة مع ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية.

وأضاف عامر في كلمته خلال الاجتماعات السنوية الـ29 للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في العاصمة الإدارية الجديدة، أنّ الاضطرابات أدت إلى تصاعد ملحوظ في أسعار الطاقة، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن ارتفاعات ضخمة، وهو ما فاقم من زيادة الضغوط التضخمية على الاقتصاديات المتقدمة والنامية والناشئة وشعوبها كافة.

الاضطرابات الجيوسياسية تمثل اختبارا لصلابة النظام المالي العالمي

وتابع، أن الاضطرابات الجيوسياسية تمثل اختبارا لصلابة النظام المالي العالمي بشكل عام في ظل أجواء عدم اليقين التي تسيطر على التوقعات بشأن اتجاهات أداء الاقتصاد العالمي، حيث يتوقع أن تفضي تلك الاضطرابات إلى إبطاء معدلات النمو الاقتصادي على مستوى العالم والارتفاع الحاد في مستويات المخاطر بمختلف أشكالها، مما يزيد من صعوبة المهمة الملقاة على كاهل السلطات النقدية والمالية بالدول الإفريقية بوجه خاص فيما يتعلق بالمفاضلة بين السياسات.

الجهاز المصرفي قدم 250 شهيدا لخدمة المواطنين في فترة كورونا

وأكد، أن تضافر الضغوطات يفرض على صانعي السياسات اتخاذ إجراءات حاسمة لكبح جماح التضخم المتزايد ومعالجة نقاط الضعف المالية معه؛ وتجنب التشديد غير المنظم للأوضاع المالية التي من شأنها أن تهدد إمكانيات التعافي الاقتصادي والتشغيل بعد انحسار وباء كورونا مع محدودية الحيز المالي للحكومات بعد الجائحة.

وشدد على أن التضحيات التي قدمها الجهاز المصرفي والعاملون به في أزمة كورونا وفقدان أكثر من 250 روحا شهيدة من أجل خدمة المواطن والمواطنين لهو مثل أعلى لما كان يحدث في قطاعات كثيرة بالدولة مثل قطاع الصحة.