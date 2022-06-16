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طارق عامر: الأزمات العالمية زادت أعباء ومشكلات دول إفريقيا

كتب:

شريف سليمان
10:34 ص | الخميس 16 يونيو 2022
طارق عامر محافظ البنك المركزي

طارق عامر محافظ البنك المركزي

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الاجتماعات السنوية الـ29 للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في العاصمة الإدارية الجديدة، تنعقد في توقيت يواكب ظروفا استثنائية عالمية تحتاج إلى رؤية جديدة للتعامل مع التحديات الراهنة، حيث أطلت الأزمة الروسية الأوكرانية في أعقاب بدء التعافي من تداعيات كورونا.

الدول المتقدمة تعاني حاليا من مشكلات وتحديات جسيمة

وأضاف عامر خلال كلمته في الاجتماعات السنوية الـ29 للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، في العاصمة الإدارية الجديدة، أنّ العالم أجمع يتابع باهتمام بالغ الأحداث المتلاحقة التي كانت وما زالت بمثابة صدمات قوية لمعظم الاقتصاديات القوية، حتى أن الدول المتقدمة تعاني حاليا من مشكلات وتحديات جسيمة في نسب التنمية وتهديدات التضخم.

الدول الإفريقية تعاني مشكلات عديدة

وتابع، أن الدول الإفريقية تعاني أساسا من مشكلات عديدة وأعباء داخلية، والتي زادت وطأتها مع تبعات الصدمات الخارجية، حيث تحملت حكومات الدول الإفريقية ومؤسسات التمويل الدولية الإقليمية أعباء توجيه جزء كبير من ميزانيتها وبرامجها التمويلية لتوفير الإمكانيات اللازمة لشراء اللقاحات ضد فيروس كورونا.

وأردف، أن دول العالم اتجهت نحو فرض قيود على السفر وانتقال الأفراد، وهو الأمر الذي أثقل كاهل اقتصاديات الدول الإفريقية، خاصة تلك التي تعتمد على الاستيراد من الخارج.

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