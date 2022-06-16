شاكر: نتلقى دعما غير مسبوق من القيادة السياسية.. وتأمين الكهرباء «أمن قومي»

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كادري سيسمون، مفوضة الطاقة الأوروبية وسفير الاتحاد الأوروبي والوفد المرافق لهما، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري ومفوضية الطاقة الأوروبية، وذلك في إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ مشروعاته وتطوير القطاعات المختلفة من نقل وإنتاج وتوزيع طبقا لأحدث التكنولوجيات.

وأشاد الدكتور شاكر بالعلاقات المتميزة بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري والمفوضية، مشيرا إلى التعاون القائم بين المفوضية والقطاع، الذي تجلى خلال العقود الماضية.

متطلبات التنمية

واستعرض الدكتور شاكر الإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في تحقيقها، مؤكدا الاهتمام الذي يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة، مشيرا إلى التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلي خلال مرحلةٍ سابقة، والجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء المصري لتأمين واستدامة الامداد بالطاقة الكهربائية للوفاء بمتطلبات التنمية.

وأكد الدكتور شاكر أنّ قطاع الكهرباء يلقى دعما غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة، التي وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومي.

زيادة مشاركات الطاقات المتجددة

وأشار خلال اللقاء إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموح لزيادة مشاركة الطاقات المتجددة، لتصل إلى نحو 10 آلاف ميجاوات في عام 2023، لافتا إلى جهود قطاع الكهرباء لتحسين وتطوير الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع.

وأوضح أنّ قطاع الكهرباء يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكتي النقل والتوزيع، إضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائي في الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

مشروعات الربط الكهربائي

وأكد اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائي مع دول الجوار، مشيرا إلى الربط القائم مع الأردن وليبيا والسودان، فضلا عن توقيع عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، لزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين، إضافة إلى حجم المردود الاقتصادى والتنموي لتبادل كمية تصل إلى 3000 ميجاوات من الكهرباء، كما جرى توقيع مذكرات تفاهم لتنفيذ مشروعات الربط مع قبرص واليونان، حتى تصبح مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.

إنتاج الهيدروجين الأخضر

وأشار الوزير إلى التعاون مع شركات عالمية للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال، وصولا إلى إمكانية التصدير، مؤكدا استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف في هذا المجال.

وأكد شاكر أنّ الهيدروجين الأخضر يحظى أيضًا باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة في المستقبل القريب، حيث تعمل حاليا لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة في المستقبل القريب في مصر والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال.

ولفت إلى جهود مصر كي تكون ممرا لعبور الطاقة النظيفة التي تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود دول القارة السمراء، للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

وأشادت Kadri Simson مفوضة الطاقة الأوروبية، بالإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في تحقيقها خلال فترة وجيزة، معربةً عن رغبتها في زيادة حجم التعاون مع قطاع الكهرباء في مختلف مجالات الكهرباء، خاصة في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وأعربت عن اهتمام المفوضية بإتمام مشروع الربط مع اليونان، كي تصبح مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية، كما أعربت عن تطلعها للوسع في التعاون مع قطاع الكهرباء المصري، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، لزيادة حجم الاستثمار على أرض مصر التي تعد بوابة للدخول إلى القارة الأفريقية.

وفي نهاية اللقاء، رحب الجانبان بزيادة التعاون خلال الفترة المقبلة في المجالات المختلفة.