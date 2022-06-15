«الوزراء»: تأجيل رفع أسعار الكهرباء للمرة الثالثة مراعاة لمحدودي الدخل

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار تأجيل رفع أسعار الكهرباء مؤخرا، هو الإرجاء الثالث الذي تقوم به الدولة مراعاة لمحدودي الدخل، مشيرا إلى أن مصر لديها إمكانيات كبيرة في مجال تسييل الغاز، حيث ضخت مصر الكثير في قطاع البترول حتى تتحول إلى مركز لتصدير الطاقة.

استثمارات أوروبية في الهيدروجين الأخضر

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، على فضائية «DMC»، أن الدولة مهتمة بالتطور في قطاعي الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، حتى تكون مصر مركزا في تصدير تلك القطاعات لمختلف الدول، حيث أنه جرى توقيع 6 مذكرات تفاهم مع أكبر 6 تكتلات عالمية بمجال الهيدروجين الأخضر، وجميعها أكدت أن النظرة تتجه لمصر لتكون منتجا ومصدرا لتلك الطاقة، «هناك استثمارات أوروبية قادمة في مجال الهيدروجين الأخضر».

رفع سعر الفائدة

وعن رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة، قال: «لما بنشتغل على مواجهة أزمة بنحط في ذهننا الوضع الأسوأ من أجل مجابهته، وكنا متوقعين أن ترفع الولايات المتحدة الأمريكية 75 نقطة نظرا للتضخم الكبير في الاقتصاد الأمريكي والألماني على حد سواء، ومتحسبين لكل هذا ونضع نصب أعيننا التخفيف من آثار تلك الأزمة على المواطنين».