الهجرة تطلق «اتكلم متخافش.. مصر معاك» لدعم المصريين في الخارج نفسيا

أطلقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مبادرة «اتكلم ماتخفش.. مصر معاك»، بالتعاون مع مؤسسة «شيزلونج» المتخصصة في مجال الصحة النفسية عبر الإنترنت، بهدف تقديم خدمات الاستشارات والدعم النفسي للشباب من أبناء المصريين في الخارج.

حضر الفعاليات: الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون التطوير المؤسسي، السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، السفير محمد خيرت، مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، محمد علاء، المدير التنفيذي لمؤسسة شيزلونج، الدكتور محمد الشيخ، المدير الطبي لمؤسسة شيزلونج، وعدد من ممثلي المؤسسة، وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومجموعة من الشباب المصريين الدارسين والمقيمين بالخارج، وعدد من خبراء الصحة النفسية والتنمية الاجتماعية، وعدد من الصحفيين والإعلاميين، ومجموعة من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

«اتكلم متخافش.. مصر معاك»

بدأت فعاليات المبادرة بعرض فيلم تسجيلي قصير، يوضح محاور المبادرة وأهدافها، ثم فيديو يوضح خطوات وإجراءات التسجيل على المنصة الإلكترونية لمؤسسة شيزلونج لتلقي العلاج.

وقال محمد علاء، المدير التنفيذي لمؤسسة شيزلونج، في كلمته: «نفتخر بإنجاز المشروع وخروجه إلى النور، حيث يعد نتاج عمل وجهد كبير من خلال فريق عمل المؤسسة بالتنسيق مع وزارة الهجرة، نقدم خدمات الدعم النفسي للمصريين بالخارج ونعمل على مساعدتهم على تخطي الظروف الصعبة، وخاصة الأضرار النفسية التي ظهرت في مرحلة العزل عقب انتشار جائحة كورونا».

ضغوط نفسية بعد الحرب الأوكرانية

أضاف علاء، أنّ العديد من أبناء الجالية المصرية تعرضوا الضغوط النفسية والعصبية نتيجة العزل المنزلي، وعدم القدرة على التواصل مع أقربائهم بمصر، وبعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والتحديات التي قابلتها وزارة الهجرة، والتفاني في إعادة أبناء مصر إلى أرض الوطن، اكتشفنا أيضا احتياج العديد من الشباب للدعم النفسي للخروج من هذه المرحلة.