أسعار تذاكر مسرحية «سيد درويش» على مسرح البالون الليلة.. تبدأ من 50 جنيها

أعلن مصدر مسؤول من قطاع البيت الفني للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، انطلاق الموسم الرابع من العرض المسرحي «فنان الشعب سيد درويش» ابتداء من الليلة، يوميا الساعة التاسعة مساء، عدا يوم الثلاثاء من كل أسبوع، ولمدة 10 أيام، على قاعة محمود رضا بمسرح البالون بالعجوزة.

تقديم العرض في الإسكندرية 26 أغسطس

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن» وعقب انتهاء الموسم الحالي والعرض على مسرح البالون، من المقرر أن يسافر فريق عمل المسرحية لتقديم العرض على مسرح محمد عبدالوهاب في الإسكندرية، وذلك ابتداء من 26 أغسطس المقبل.

ومسرحية «فنان الشعب» من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، ويشارك في العرض أكثر من 60 فنانا وفنانة منهم؛ محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربيني، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله (غناء)، وكوكبة أخرى من الفنانين.

ميدو عادل يقدم دور سيد درويش

والمسرحية الغنائية تتناول قصصًا وحكايات من حياة سيد درويش، ويتم خلالها تقديم أكثر من عرض غنائي على المسرح بشكل مباشر.، ويقدم الفنان ميدو عادل دور الموسيقار الكبير سيد درويش، في حين تقوم الفنانة لقاء سويدان بدور جليلة العالمة التي أحبها سيد درويش وتزوجها بالإسكندرية في بداية حياته الفنية.

والعرض ديكور محمد عبد الرازق، وملابس الدكتورة نجلاء الفقي، توزيع موسيقي حمادة الحسيني، استعراضات وفيق كمال، إضاءة أبو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود، مخرج منفذ: وليد سعد والدكتور طارق دياب، مساعدو الإخراج: إيناس الشريف وتامر عثمان ومحمد العدل، مدير الإنتاج أمل حبيب، تأليف السيد إبراهيم، إخراج أشرف عزب.

أسعار تذاكر مسرحية فنان الشعب سيد درويش

وحدد مسرح البالون 5 فئات لتذاكر عرض «فنان الشعب سيد درويش» كالتالي:

50 جنيها

75 جنيها

100 جنيها

150 جنيها

200 جنيها