وزيرة الثقافة تشهد مسرحية "سيد درويش" بمسرح البالون غدا

تشهد الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، العرض المسرحي "سيد درويش"، بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، والمخرج عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وعدد من قيادات وزارة الثقافة، وذلك في التاسعة والنصف من مساء غد الإثنين، على قاعة محمود رضا بمسرح البالون بالعجوزة.

يأتي العرض في إطار أهداف وزارة الثقافة، لتعريف الأجيال الجديدة بقامات ورموز فنية أعطت الكثير لإثراء الحياة الفنية، وهو يروي أهم المحطات الرئيسية في حياة الغائب الحاضر الموسيقار سيد درويش، من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد.

البطولة للفنانين "محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامي، شريف عبدالوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربيني، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبدالمجيد، سامي عوض الله (غناء)، جمال ترك، أشرف عبد العزيز، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوي، إمام محمد، فاروق الجندي، ربيع الشاهد، مازن تركي، علاء الحريري، ياسر الرفاعي" وكوكبة أخرى من الفنانين.

ديكور محمد عبدالرازق، ملابس الدكتورة نجلاء الفقي، توزيع موسيقي حمادة الحسيني، استعراضات وفيق كمال، إضاءة أبو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود، مخرج منفذ: وليد سعد والدكتور طارق دياب، مساعدو الإخراج: إيناس الشريف وتامر عثمان ومحمد العدل، مدير الإنتاج أمل حبيب، تأليف السيد إبراهيم، إخراج أشرف عزب.

ويحرص البيت باتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة القوة الاستيعابية المقررة للمسرح.

افتتحت وزيرة الثقافة، مؤخرا عددا من المشروعات الإنشائية العلمية والثقافية، التي تم الانتهاء منها بأكاديمية الفنون، ومنها افتتاح أول مدرسة حرفية فنية للتكنولوجيا التطبيقية، كما افتتحت مشروع تطوير سور المكتبات المتطورة التي تضم منافذ بيع لإصدارات قطاعات الوزاراة، كما أعادت الوزيرة افنتاح مبنى المعهد العالي للموسيقى العربية بعد أعمال الإحلال والتجديد وفقا لمعايير الجودة العالمية.