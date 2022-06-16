الاتحاد البرلماني الدولي للشباب: تغير المناخ تهديد حقيقي ووشيك

قالت سحر البزار، رئيس منتدى الاتحاد البرلماني الدولي من البرلمانيين الشباب، إنّ تغير المناخ يمثل حالة طارئة وهو تهديد وشيك وحقيقي، ويجب أن نفعل شيئا حياله، حيث خرجت وثيقة عن المؤتمر تسعى إلى التركيز على مناقشات رئيسية والتوصيات والأفكار.

وأضافت «البزار»، في كلمتها خلال فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب تحت رعاية رئيس الجمهورية، أن العلاقة بين تغير المناخ وحقوق الإنسان واضحة، إذ إن التغيرات المناخية المرتقبة سينتج عنها معاناة أكبر: «نحن الجيل الذي سيحقق العدالة المناخية والذي سيكسر سلسلة التدهور البيئي من أجل التحرك نحو مسار أكثر استدامة دون تخلف أي شخص عن الركب».

وتابعت: «أمامنا دور خاص لنلعبه وهو إشراك الشباب بشكل فعال في مؤسسات صنع القرار، لأن ذلك جزء هام من حل الأزمات المناخية، وهناك دور آخر أمامنا، أننا كبرلمانيين لدينا أدوات التشريع والرقابة الحكومية ويجب أن نتبنى قوانين تدعم التخفيف من آثار تغير المناخ».