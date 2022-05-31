مجلس النواب ينظم المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب بشرم الشيخ

يُنظم مجلس النواب، بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، وذلك في إطار النشاط المُكثف للدبلوماسية البرلمانية المصرية في كل المحافل الدولية والإقليمية، ومن المقرر عقد أعماله بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 15- 16 يونيو 2022، بحضور شخصيات إقليمية ودولية رفيعة المستوى.

ويتبنى المؤتمر في نسخته الثامنة، قضية تغير المُناخ، الذي حرص مجلس النواب المصري على إدراجها كقضية عالمية، ومناقشتها في إطار البعد البرلماني العالمي، في الوقت الذي تستعد فيه الدولة المصرية لاستضافة الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المُناخ COP 27، المُقرر عقدها في مدينة شرم الشيخ أيضا، خلال الفترة من 7- 18 نوفمبر 2022.

تكامل جميع المؤسسات تجاه قضية تغير المُناخ

ومن الجدير بالذكر، أنها المرة الأولى عالميا، التي تُنظم فيها دولة تستضيف دورة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المُناخ، مؤتمرا برلمانيا منفصلاً حول قضية تغير المُناخ، وهو ما يُعبر بجلاء عن رؤية الدولة المصرية، والمُتمثلة في ضرورة تكامل جميع المؤسسات التنفيذية والتشريعية، تجاه قضية تغير المُناخ.

مشاركات من نحو 90 دولة

من المُقرر أن يُشارك في المؤتمر، وفود برلمانية من البرلمانيين الشباب من نحو 90 دولة في العالم، إذ تأتي استضافة مجلس النواب المصري لأعمال النسخة الثامنة من المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب، في إطار رؤية الدولة المصرية، التي ترتكز على تمكين الشباب، والاستماع إلى رؤاهم تجاه أبرز القضايا العالمية، كقضية تغير المُناخ، وهو ما يتجلى في استضافة البرلمانيين الشباب من جميع برلمانات العالم على أرض مصر.

بأتي ذلك في ظل رئاسة النائبة سحر البزار عضو مجلس النواب المصري، لمنتدى البرلمانيين الشباب بالاتحاد البرلماني الدولي، كأول برلمانية مصرية تتقلد هذا المنصب الدولي، وذلك في محاولة جادة من الدولة المصرية لحشد جميع الجهود العالمية على كل المستويات التنفيذية والتشريعية، ومن جميع الفئات، تجاه ضرورة إيجاد حلول جذرية وعادلة لقضية تغير المُناخ، بوصفها التحدي الأبرز عالميا.