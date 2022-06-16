قبل خروجه للمعاش.. مسعف يعيد 141 ألف جنيه عثر عليها بجوار متوف في حادث

مواقف الأمانة والإنسانية لا تتوقف لدى العاملين في مرفق إسعاف بني سويف، وآخرها كان اليوم الخميس، حيث عثر طاقم إسعاف بمرفق بني سويف على مبلغ مالي يقدر بـ141 ألف جنيه بجوار متوف في حادث مروري بالطريق الصحراوي الشرقي، وعلى الفور قام أفراد الطافم بتسليمها بنقطة الشرطة، حيث تبين أن المتوفى يعمل سائقا في إحدى الشركات، وأن المسعف الذي عثر على المبلغ سيحال للمعاش بعد أيام.

حادث مروري بصحراوي «بني سويف - المنيا» الشرقي

وكان مرفق إسعاف بني سويف تلقى بلاغاَ من عمليات المنيا بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الشرقي، وتم توجيه طاقم السيارة لموقع البلاغ، وأسفر الحادث عن وفاة «س .ز. ج»، سائق، بإحدى الشركات، وتم نقله بسيارة إسعاف إلى محافظة المنيا، وإصابة آخر «ج . م»، باشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقله إلى المستشفى الجامعي ببني سويف.

محافظ بني سويف يشيد بأمانة طاقم الإسعاف

من جانبه، أثنى المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بأمانة طاقم من مرفق إسعاف بني سويف لأمانته وقيامه بتسليم مبلغ مالي كبير عثر عليه، بجوار أحد المتوفين في حادث سير وقع بعد كمين الشيخ فضل على الطريق الصحراوي الشرقي على بعد 5 كم في اتجاه بني سويف، حيث قام بتسليم المبلغ في محضر شرطة رسمي .

«غنيم»: طاقم الإسعاف يعبر عن معدن أهل بني سويف الأصيل

وثمّن المحافظ جهود العاملين بالمرفق إسعاف بني سويف تحت قيادة الدكتور أحمد صادق، معربا عن تقديره الكامل لهذه النماذج الرئعة والقدوة الحسنة في الأمانة والإخلاص والتفاني في العمل، والتي تعكس المعدن النفيس للشعب المصري عموما، ولأهالي بني سويف بصفة خاصة.

تسليم المبلغ المالي لنقطة شرطة المستشفى

وفوجئ المسعف رأفت بباوي، والذي لم يتبق له سوى أيام قليلة قبل إحالته للتقاعد، والسائق أيمن مصطفى، بوجود مبلغ مالي يقدر بنحو 141 ألف جينه، وقاما بتسليم المبلغ المذكور بمحضر تسليم أمانات لنقطة شرطة المستشفى، تمهيداً لتسليمه للشركة التي يعمل بها السائق المتوفي

وهذه الواقعة ليست الأولى التي يعثر فيها المسعفون على مبالغ ومتعلقات كبيرة ويسلمونها لأصحابها، حيث سبق وأن تكرر ذلك العديد من المرات ، وتم تكريمهم لأمانتهم وقيامهم بنفس الفعل بدافع الأمانة والشهامة والإخلاص في العمل، ومعبراً عن خالص تعازيه لأسرة وذوي المتوفى، وعاجل الشفاء للمصاب.