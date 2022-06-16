بيونسيه تكشف عن ألبومها الغنائي الجديد بعد 6 سنوات: الموسيقى قادمة

كشفت المغنية الأمريكية بيونسيه موعد طرح ألبومها الغنائي الجديد بعنوان «Renaissance»، والذي يضم 16 أغنية، في 29 يوليو المقبل، وجاء إصدار الألبوم السابع في مسيرتها الغنائية بعد فترة من التوقف منذ أصدرت ألبوم «Lemonade» في 2016.

ويعتبر الألبوم الجديد، والذي يحمل عنوانًا فرعيًا «الفصل الأول» جزءًا من مشروع أكبر متعدد الأجزاء، وفقًا لما نشره موقع «فارايتي».

وقالت بيونسيه، إنّ ألبومها الجديد استغرق عامًا ونصف في العمل عليه، خصوصًا بعد الفترة السابقة التي اختبر بها العالم أزمة كورونا، لترى أن الجميع يرغب الهروب من خلال السفر والحب والضحك مرة أخرى بعد العزلة والظلام التي مرت على الجميع، مؤكدة أنّها ترغب في أن تكون جزء من هذا الهروب عن طريق الموسيقى التي ستقدمها، وذلك وفقا لتصريحات في حوارها مع مجلة «هاربر بازار».

وكشفت المغنية الأمريكية أنّها تبذل مجهودًا كبيرًا في البحث عن التناغم المطلوب في أغانيها، وتبحث في آلاف الأصوات حتى تعثر عليه، وأكدت أنها أثناء وجودها في الاستديو تشعر أنها عادت بالزمن 31 عامًا؛ لتعود نفس الفتاة في التاسعة من عمرها، قائلة: «الموسيقى قادمة».

بيونسيه: عملت على الألبوم الجديد على مدار عام ونصف

وكانت أصدرت المغنية الأمريكية ألبوما غنائيا مشترك مع زوجها جاي زي، بعنوان «Everything Is Love» في عام 2018، ومن المتوقع أن يحقق الألبوم الغنائي نجاحا كبيرا وقت طرحه، وفقًا لبيانات من «Luminate»، فإن مبيعات ألبومات بيونسيه سجّلت 120 مليون تسجيل في جميع أنحاء العالم، إنّها أول فنانة تصدرت ألبوماتها المركز الأول على قائمة «بيلبورد 200»، كما تعتبر أكثر مغنية أمريكية متوجة بجوائز «جرامي» الموسيقية بعد حصولها على 28 جائزة.

بيونسيه تحتفل بشهر الموسيقى الإفريقية الأمريكية

جاء الإعلان عن الألبوم الجديد، بعد ما نشرت مؤسسة «BeyGOOd» التابعة للمغنية بتغريد رسالة تكريمًا لشهر الموسيقى الأفريقية الأمريكية، حيث نشرت صورة من الألبومات الشهيرة مع تعليق على الصورة المجمعة: «احتفالًا بتألق وإبداع الموسيقيين السود الذين أثروا في العالم من خلال فنهم»