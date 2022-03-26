تفاصيل الفقرات الغنائية بحفل توزيع جوائز أوسكار الـ 94.. بيونسيه تشارك

ساعات قليلة تفصل جمهور السينما حول العالم عن إطلاق النسخة الـ 94 من حفل توزيع جوائز أوسكار، المقرر إقامته مساء الاثنين المقبل على مسرح «دولبي» في لوس أنجلوس بحضور مجموعة من أبرز نجوم هوليوود ما بين الضيوف ومقدمي الحفل.

ومن المقرر أن يشهد الحفل عددا من المفاجآت أبرزها غناء «We Don't Talk About Bruno» من فيلم الرسوم المتحركة المرشح لجائزة أوسكار «Encanto»، خلال الحفل.

سيكون تقديم «We Don't Talk About Bruno» هو الأداء الحي الأول للأغنية التي كتبها لين مانويل ميراند، المرشح لجائزة أوسكار في فئة أفضل أغنية أصلية عن أغنية «Dos Oruguitas» من نفس الفيلم، وذلك وفقا لما نشره موقع «ET» العالمي.

حفل الأوسكار في لوس أنجلوس

ولن تكن تلك الأغنية هي الوحيدة التي سيتم تقديمها خلال الحفل الذي يستمر على مدار ساعتين، حيث أعلن منتجو البرامج ويل باكر وشيلا كوان، أن بيونسيه وبيلي إيليش وفينياس وريبا ماكنتاير وسيباستيان ياترا سيقدمون الأغاني التي تم ترشيحها في فئة أفضل أغنية خلال حفل توزيع الجوائز.

بيونسيه ستقدم «Be Alive».. وبيلي إيليش تتواجد بـ «No Time to Die»

من المقرر أن تقدم بيونسيه أغنية «Be Alive» من فيلم «King Richard»، بالإضافة إلى بيلى أليش التي تقدم أغنية «No Time to Die» من فيلم جيمس بوند للنجم دانيال كريج الذي جاء بنفس الاسم، أما ريبا ماكنتاير ستؤدي أغنية «Somehow You Do» من فيلم «Four Good Days»، وأخيرا سيباستيان ياترا الذي سيقدم أغنية «Dos Oruguitas».

ويأتي ذلك بعد ما أعلنت الأكاديمية أنه ستكون هناك فرقة تضم عازف الدرامز ترافيس باركر، وعازفة الإيقاع الشهيرة والمغنية شيلا إي، وعازف البيانو روبرت جلاسبير في الحفل، بالإضافة إلى عرض لـ D.J «د-نيس» حيث سيشارك في تقديم عرض خلال حفل توزيع الجوائز، وكذلك في حفل ما بعد العرض.