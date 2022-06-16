طرق لتوفير نفقات استخدام هواتف أيفون.. اعرفها

يبحث الجميع عن طرق لمواصلة انخفاض الإنفاق وزيادة المكاسب المالية خاصة في الوقت الحالي مع وجود أزمة تكلفة معيشية في أيدينا، ويمكن أن تكون الهواتف الذكية مكلفة بشكل خاص، ولكن إذا كنت تمتلك هاتف أيفون فهذا يمكنك من عدم إهدار المزيد من الأمول بل يمكنك من تحقيق مكاسب مالية من خلاله.

وقال موقع «ذا صن» البريطاني، إن هواتف أيفون تتيح لمالكيها مكاسب مالية يمكن تحقيقها من حلال التحقق من بياناتك، وقم بالرجوع إلى إصدار أقدم، فهو يقلل من قيمة هدر الأموال التي قد تسببها التحديثات في بيانات الهاتف والتطبيقات، إذ يمكنك التحقق من مقدار البيانات الذي تستخدمه بعدة طرق.

لتوفير أموالك.. تحقق من مزود البينات والبطارية وغلق التطبيقات

وأضاف أن كل ما عليك هو التحقق من التطبيق الخاص بمزود الشبكة الخاص بك، وسوف يخبرك هذا بالضبط بالمقدار الذي تتخذه كل شهر، وإذا لم تتمكن من العثور على هذا -أو تريد فقط طريقة أخرى للتحقق مرة أخرى- فإن iPhone لديه خياره الخاص أيضًا، فقط انتقل إلى الإعدادات وبيانات الجوال، وضمن «الفترة الحالية» سترى المقدار الذي استخدمته منذ شراء الهاتف، لذلك من المحتمل أن يكون ضخمًا.

تحدث إلى مزود الشبكة

وإذا كنت تستخدم بيانات أقل بكثير مما تم تخصيصه لك، فقد يكون من المفيد التحدث إلى مزود الشبكة الخاص بك حول الرجوع إلى إصدار أقدم، وهناك أيضًا طريقة أخرى لتجنب الصدمات السيئة للفواتير وذلك أثناء التجوال، حيث قامت معظم شبكات الهاتف المحمول بتقييد مقدار بيانات التجوال الشاملة التي تحصل عليها عند السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي الآن، ويمكنك التحقق من إيقاف التجوال بالانتقال إلى الإعدادات متبوعة ببيانات الجوال، وذلك من خلال الضغط على خيارات بيانات الهاتف المحمول ومعرفة ما إذا تم إيقاف تجوال البيانات.

وأشار الموقع إلى أن بطاريات iPhone تتدهور بمرور الوقت، مثل أي هاتف ذكي آخر، وهذا يعني أنك ستضطر في النهاية إلى الخروج لاستبدال البطارية، ولحسن الحظ، يمكنك منع حدوث هذه النفقات في وقت أقرب باستخدام خدعة ذكية تسمح لجهاز iPhone الخاص بك بمعرفة روتين الشحن اليومي، ففي الإعدادات، انتقل إلى البطارية وحدد Battery Health ثم تأكد من تشغيل الشحن المحسن للبطارية.

يجدر أيضًا النظر إلى الحد الأقصى للسعة، حيث سيخبرك هذا بمدى جودة أداء بطارية أيفون في الوقت الحالي.

ومن إحدى الطرق التي قد توفر عليك الأموال التي تنفقها على هاتف الأيفون الخاص بك هي تقليل اشتركاتك في تطبيقات أيفون سواء كانت Apple Music أو Apple TV + أو iCloud أو أي جهاز آخر، إذا كنت تستخدم أكثر من واحد، فيمكنك توفير المال عن طريق اختيار Apple One بدلاً من ذلك.