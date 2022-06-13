3 إعدادات في هاتف أيفون الخاص بك لا تعبث بها.. «قد تكون مدمرة»

قال موقع «ذا صن» البريطاني إن هواتف أيفون تمتلك الكثير من أساليب الحماية في هواتفها، وهناك العديد من الإعدادات التي يمكن أن تعزز أمان الهاتف أكثر من ذلك، بينما بعضها لا يجب العبث به أو تغييرها لأن ذلك سيؤدي إلى مشكلات في أمان الهاتف.

وأشار الموقع البريطاني إلى أن من ضمن هذه الإعدادات الثلاثة الخطيرة المحذر العبث بها، هي إيقاف تشغيل خاصية التعرف على الوجه، إذ غالبًا ما يأتي الهاتف وهو مفعل عليه الخاصة، ولكن إن لم تكن مفعلة فعلى مالك الهاتف الإسراع في تشغيلها.

3 إعدادات خطيرة احذرها في أيفون

ولفت إلى أن تشغيلها يعني أنه لا يمكن لأي شخص فتح قفل جهاز iPhone الخاص بك دون الاتصال بالعين، لذلك يبعد أي محاولة للتطفل بشأن أغراضك دون أن يوضع الجهاز على وجهك أثناء نومك، ويمكنك العثور عليه ضمن الإعدادات، متبوعًا بمعرف الوجه ورمز المرور.

أما الخدمة التالية فهي محو البيانات بعد 10 محاولات فاشلة لإدخال رمز المرور، إذ تُعد ميزة المسح التلقائي للبيانات رائعة للأمن السيبراني ولكنها كارثة تنتظر حدوثها إذا كان لديك أطفال صغار قد يحصلون على جهاز iPhone الخاص بك، وذلك لأنه سيتم مسح جميع البيانات من هاتفك تمامًا بعد 10 محاولات تسجيل دخول فاشلة، لذلك يجب أن تتأكد حقًا من أنه الشيء الصحيح قبل المتابعة، لأنه سيكون أمرًا مروعًا أن تفقد كل تلك الصور والرسائل وكل شيء آخر.

طوارئ SOS

أما الإعداد الثالث الخطير، أنه يسمح لك أيفون بالضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي لاستدعاء شاشة الطوارئ SOS، وإذا واصلت الاحتفاظ بها فسيبدأ العد التنازلي وسيصدر تنبيهًا، وبمجرد انتهاء العد التنازلي يتصل iPhone بخدمات الطوارئ، إذ تعتبر ميزة مفيدة حقًا يمكنك إيقاف تشغيلها في إعدادات الطوارئ SOS، ولكن من الأفضل تركها بمفردك - فأنت لا تعرف أبدًا متى قد تحتاج إليها.