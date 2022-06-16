«الصحة»: نتعامل باستراتيجية جديدة مع كورونا ولا يهمنا عدد الإصابات

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن قرار اجتماع مجلس الوزراء اليوم المتعلق بإلغاء جميع القيود على القادمين من الخارج، هو قرار متوقع خاصة في ظل الانخفاض الكبير الذي يشهده الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، وعلى مستوى العالم أيضًا.

استراتجية جديدة للتعامل مع كورونا

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن استراتيجية التعامل مع فيروس كورونا تغيرت كثيرًا، لافتًا إلى اعتماد مصر على الوصول إلى صفر إصابات لا يهم، ولا يهم عدد الإصابات، ولكن ما يهمنا هو شدة الإصابات، ونرى أن شدة الإصابات على مستوى العالم خفيفة وبسيطة وليست شديدة الخطورة، بسبب التوسعات في عملية التطعيمات.

وأضاف: نسير على نفس الخطى، والتوسع في عملية التطعيمات من خلال حملة طرق الأبواب والوصول إلى المحافظات كلها على مراحل للوصول إلى المستهدف والعازفين على تلقي اللقاحات خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

عودة الحياة الطبيعية للمستسفيات.. وإلغاء بيان كورونا اليومي

وكان «عبدالغفار»، أكد في وقت ساتبق، أن البيان الاسبوعي لفيروس كورونا لن يصدر مجددًا إلا في حالة إذا ظهرت متغيرات حديثة، مشيرًا إلى أن الوضع الوبائي في مصر مستقر لأبعد حد، ولكننا مستعدون أيضًا لأي طارئ يمكن أن يحدث.

وأعلن أن جميع المستشفيات أصبحت تستقبل جميع الحالات المرضية وليس فيروس كورونا فقط، وجميع المستشفيات ترفع أقصى درجات الاستعداد لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.