«الصحة» توضح كيفية التعامل مع الحالات المصابة بفيروس الإيدز

كشفت وزارة الصحة والسكان عن إجراءات الوقاية لمقدمي الخدمة الطبية من عدوى فيروس نقص المناعة البشري «الإيدز» فى حال تعرضهم للوخز من حالة مؤكدة أو مشتبه بإصابتها بفيروس نقص المناعة البشري.

وقالت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها، إنه في حالة سلبية العينة، مابعد التعرض مباشرة، يتم إعطاء العلاج الواقي، مضاد الفيروسات، مباشرة بعد التعرض وخلال 72 ساعة على الأكثر يتم التواصل مع البرنامج الوطني مسؤل الإيدز بالمديرية للحصول على العلاج الواقي.

يستمر الشخص على العلاج الواقي لمدة 4 أسابيع

وتابعت الوزارة في تقريرها، يستمر الشخص على العلاج الواقي لمدة 4 أسابيع يتم عمل الفحص المعملي مرة أخري بعد شهر من حادث الوخز، وفي حالة سلبية العينة، يتم إيقاف العلاج الوقائي ويتم إعادة التحاليل بعد 3 أشهر من حادث الوخز.

وأضافت الوزارة في حالة تأكيد إيجابية التحليل بعد شهر من حادث الوخز، يتم إيقاف العلاج والإحالة للبرنامج الوطني لعمل اللازم، لافتة إلى أنه فى حالة تأكد إيجابية الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري بعد التعرض مباشرة، يتم الإحالة للبرنامج الوطني لمتابعة المصاب وأعطائة العلاج اللازم.

التعامل مع الحالات المصابة بفيروس الإيدز

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن التعامل مع الحالات المصابة بفيروس الإيدز يتم بسرية تامة وخصوصية ولا يتم الكشف عن أى بيانات، ناصحة بعدم إعطاء العلاج الواقي بعد مرور أكثر من 72 ساعة من التعرض لحادث الوخز.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع الخدمات المقدمة في البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز مجانا، وهناك خطوط ساخنة يمكن للمواطنين الاستفادة منها وإرسال كافة الاستفسارات والتساؤلات المختلفة والرد عليها من المصادر الرسمية لها.