Drake يفاجئ الجمهور بألبوم Honestly Nevermind.. يضم 14 أغنية

فاجأ مغني الراب الكندي دريك الجمهور بإطلاق ألبوم Honestly, Nevermind، وذلك قبل ساعات من طرحه عبر المنصات الإلكترونية، كما طرح أغنية مصورة بعنوان Falling Back، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وتجاوزت مشاهدات الأغنية حاجز الـ 800 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها عبر قناته الرسمية على «يوتيوب».

ويظهر Drake في أول أغاني ألبوم Honestly, Nevermind، المصورة بعنوان Falling Back، وهو يتزوج مجموعة كبيرة من نساء يصل عددهم إلى 23 امرأة، كما ظهرت ساندي جراهام والدة دريك بالإضافة إلى صديقه تريستان طومسون في الأغنية، وتتضمن رسالة «حرروا YSL» في إشارة إلى مغنيين الراب يونج ثاج وجونا بالإضافة إلى عدد آخر من اللذين تم إلقاء القبض عليهم بتهم انتهاء قانون «RICO» للقضاء على الجريمة المنظمة، في ولاية جورجيا، وهي القضية التي يثيرها في ألبومه الجديد.

800 ألف مشاهدة لأول أغاني Drake من ألبوم Honestly, Nevermind

دريك يطرح 14 أغنية في ألبوم Honestly, Nevermind

وكشف Drake أن ألبوم Honestly, Nevermind، والذي يعتبر السابع في مسيرته المهنية، يضم 14 أغنية، وجاء ذلك بعد عدة أشهر من طرح ألبومه بعنوان «Certified Lover Boy» والذي تم إصداره في سبتمبر الماضي، ويتعاون مغني الراب الكندي مع عدد من الموسيقيين من بينهم نواه شبيب المعروف بـ «40»، أوليفر الخطيب، نويل كاداستر، وبلاك كوفي، بالإضافة إلى مغني الراب 21 سافاج في أغنية بعنوان «Jimmy Cooks».

جاء إعلان دريك عن الألبوم الجديد بعد ساعات فقط إعلان بيونسيه عن إطلاق ألبومها الغنائي «Renaissance» في 29 يوليو المقبل، والذي يضم 16 أغنية ويعتبر السابع في مشوارها الفني.