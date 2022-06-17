غدا.. الحكم على مالك شقة الزمالك وزوجته بتهمة الإتجار في الآثار

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، غدا السبت، جلسة النطق بالحكم على مالك شقة الزمالك وزوجته بتهمة الإتجار في الآثار.

واستمعت المحكمة الجلسة الماضية، لدفاع المتهمين، وقررت تحديد جلسة الغد للنطق بالحكم.

النائب العام يحيل مالك شقة الزمالك وزوجته للمحاكمة

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر في مطلع شهر فبراير من العام الجاري، بإحالة حائز شقة الزمالك وزوجته إلى محكمة الجنايات لإتجارهما في الآثار، واعتيادهما شراءها وبيعها ومبادلتها، وامتلاكهما 1384 قطعة ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة «محمد علي»، والتي تخضع للحماية قانونا وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، ولم يُخطرا المجلس بها لتسجيلها خلال المدة المقررة قانونا مع علمهما بأثريتها، فضلا عن إخفائهما 119 قطعة من ممتلكات أسرة «محمد علي» الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها.

وأقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهمين من شهادة 16 شاهدًا من بينهم حُراس العقار محل الشقة، أحد جيران المتهمين، ووكيل قسم مباحث الآثار مُجري التحريات.

وتبين للنيابة العامة من مُعاينتها الشقة وما فيها من قطع أثرية متكدسة عثرت عليها إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، خلال اتخاذها إجراءاتها، إضافة إلى ما تمكنت النيابة العامة من ضبطه من قطع أثرية أخرى ومستندات مهمة بالشقة بعد إفراغها من التكدس».

وأقامت النيابة العامة الدليل أيضا على المتهمين من شهادة أعضاء اللجنة الأثرية المشكلة بقرارها برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتقاريرها بشأن فحص القطع الأثرية المضبوطة، والمستندات الهامة التي عثرت عليها النيابة العامة، إضافة إلى ما ثبت من إفادة المجلس الأعلى للآثار بأن القطع الأثرية المضبوطة غير مسجلة لديه، وأن المتهمين غير مسجلين كحائزي آثار.

النيابة: المتهمان علما بحيازتهما قطعا أثرية

وكذلك أُقيم الدليل مما تبين للنيابة العامة من إطلاعها على المستندات المهمة التي ضبطتها، وربطها بما ثبت بتقارير فحص تلك المستندات، من قبل اللجنة الأثرية، وتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، حيث كان حاصل الدليل المستمد منها علم المتهميْن اليقينيّ بحيازتهما قطعًا أثرية وإتجارهما في الآثار.