إليسا تفاجئ جمهورها بوزن زائد في حفلها مع سعد لمجرد «صورة»

تصدر الثنائي إليسا وسعد لمجرد تريند منصّات التواصل الاجتماعي بعد إحيائهما حفلًا غنائيًا كبيرًا، مساء أمس الجمعة، ضمن فعاليات موسم جدة المقام في المملكة العربية السعودية.

وتفاعل الجمهور مع الثنائي إليسا وسعد لمجرد بشكلٍ كبير خلال حفلتهما في السعودية، لكن تصدرت الفنانة إليسا التريند بشكلٍ مختلف، حيث إنّها خلال ظهورها في الحفل الغنائي مساء أمس ظهرت بوزنٍ زائد لفت انتباه الجميع.

إليسا بوزن زائد في حفلها بجدة

وتداول الجمهور على منصّات التواصل الاجتماعي، بشكلٍ كبير مجموعة من الصور الخاصة بالفنانة إليسا، خلال حفلها، وظهرت بفستان أبيض مجسم لكنها ظهرت منتفخة البطن بزيادة واضحة في الوزن، وهو الأمر الذي لفت انتباه الجمهور .

وظل الجمهور يتساءل عن السبب وراء ظهور الفنانة إليسا بهذا الشكل وخاصة أنهم تعودوا على مدار مشوارها الفني الكامل المحافظة على شكل جسدها بشكل كبير وكانت أيقونة لكثير من الفتيات.

حفل إليسا وسعد لمجرد

يذكر أن الثنائي إليسا وسعد لمجرد أحيا، مساء أمس الجمعة، حفلا غنائيا وظهر الاثنان معا على المسرح، وقدما للمرة الأولى أغنيتهم الأخيرة «من أول دقيقة»، وهي الأغنية التي جمعتهما في ديو غنائي للمرة الأولى وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

وحرصت الفنانة إليسا على توجيه رسالة خاصة لجمهورها عبر صفحتها الخاصة على «تويتر»، إذ شاركت فيديو وعلقت عليه قائلة «شكرا شكرا جمهوري الحبيب الجميل على الليلة مع سعد لمجرد، بحبكم».