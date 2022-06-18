نص خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف.. استعراض ملامح أخلاق الرسول

أعلنت وزارة الأوقاف نص خطبة الجمعة القادمة التي من المقرر إلقاؤها يوم 24 مايو 2022م بعنوان «أخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم»، حيث تم استعراض ملامح من سيرة وأخلاق رسول الله، وجاء في نص الخطبة أنه قد كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نعم القدوة والأسوة للبشرية جمعاء، فهو أحسن الناس خلقا، وأصفاهم نفسا وأطهرهم قلبا، وأكرمهم معاملة.

نص خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف

كما جاء في نص خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف بعنوان «أخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم»: وكانت حياته (صلى الله عليه وسلم) ترجمة حقيقية لأخلاق وقيم القرآن الكريم، حيث تقول السيدة عائشة رضي الله عنها، حين سئلت عن أخلاقه اصلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن)، والمتأمل في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، يجد أنه صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، وسيد الرحماء وإمامهم، أرسله ربه (عز وجل) رحمة للعالمين.

أخلاق الحبيب المصطفى

وقالت وزارة الأوقاف في نص خطبة الجمعة القادمة بعنوان «أخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: «وقد شملت رحمته الصلى الله عليه وسلم الإنس والجن، الشجر والحجر، الحيوان والجماد، فعندما رأى صلى الله عليه وسلم حمرة، طائر صغير يشبه العصفور، نزع عنها فراخها، قال صلى الله عليه وسلم: من فجه هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها».

ولم تقف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم عند حدود الإنسان أو الحيوان، بل تعدت ذلك إلى الجماد، فقد كان صلى الله عليه وسلم يقول إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أحد جبل يحبنا ونحبه.

وفيما يلي صورة من نص خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف: