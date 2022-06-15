يستعد الناس لشراء الأضحية المختلفة من الماعز والخراف والجاموس، قبل أيام قليلة من عيد الأضحى، لذا يبحث العديد من الأشخاص في تلك الفترة عن أسعار صكوك الأضاحي من وزارة الأوقاف 2022 خاصة بالنسبة لمن لم يتمكنوا من الشراء ولا يعرفون كيفية توزيع ما قاموا بذبحه والجهات المستحقة لذلك.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، أسعار صكوك الأضاحي من وزارة الأوقاف 2022، وكيفية الحصول عليها إذ يُعتبر عملًا خيريًا يستهدف الإنابة عن المضحي في ذبح الأضحية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، وتتيحها المؤسسات والجهات المختلفة كنشاط موسمي بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا وغير القادرين في القرى والنجوع الأكثر فقرًا.

أسعار صكوك الأضاحي من وزارة الأوقاف 2022

وفيما يلي نعرض تفاصيل عن أسعار صكوك الأضاحي من وزارة الأوقاف 2022، وفقا لما كشفه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج مشروع صكوك الإطعام.

وتصل تكلفة الصك للحوم السودانية نحو 2200 جنيه.

ويصل سعر تكلفة صك اللحوم البلدية إلى نحو 3800 جنيه وتم طباعة 10 آلاف صك.

وتصل قيمة صكوك الإطعام إلى 300 جنيه.

وفيما يلي نعرض أسعار الصكوك في بعض الجهات كما يلي:

حددت مؤسسة «مصر الخير»، قيمة الصك الأضحية بـ3990 جنيهًا مقابل 27 كيلو لحم بلدي صافي، مشيرة في بيان لها إلى أن اللحوم بها من لحوم الأبقار بلدى المرعي وليست مستوردة.

وجاءت قيمة صكوك الأضاحي في جمعية الأورمان كالتالي:

تصل قيمة صك العجل البلدي نحو 3600 جنيه.

كما تصل قيمة العجل المستورد الصغير إلى نحو 2250 جنيهًا.

وقيمة العجل المستورد الكبير بقيمة 2950 جنيهًا.

كيف يمكن شراء صكوك الأضحية

يمكن شراء صك الأضحية عن طريق التوجه إلى مقار المؤسسات الخيرية أو مقر وزارة الأوقاف أو الموقع الرسمي للوزارة أو تلك الجهات عبر فيسبوك.