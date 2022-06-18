الأولى بإعدادية البحيرة: والدي عامل نظافة.. و«هدخل تمريض علشان المصاريف»

رغم حصولها على المركز الأول على مستوى محافظة البحيرة في الشهادة الإعدادية، إلا أن فرحة علا لطفي الخردلي لم تكتمل بسبب تكلفة تعليمها، لذا قررت الالتحاق بمدرسة التمريض لتخفيف أعباء الدراسة عن كاهل والدها.

حلم لم يتحقق

وقالت علا الخردلي في بث مباشر لـ«الوطن»، إنها سعت للتفوق في دراستها حتي تلتحق بمدرسة التمريض لضمان وظيفة لها حتى تساعد أسرتها في تحسين دخلها، مضيفة أنها كانت تتمنى الالتحاق بالثانوي العام، إلا أن الظروف المادية تقف عائقا أمام تحقيق حلمها.

وتابعت «الخردلي»، أنها كانت تذاكر ما يقرب من 10 ساعات يوميا، كما أن والديها سعيا جاهدين لتوفير مختلف متطلبات دراستها لضمان تفوقها وتحقيق أهدافها، حتى تمكنت من الحصول على المركز الأول على مستوى محافظة البحيرة.

«علا»: فخورة بعمل والدي

وأشارت إلى أنها فخورة بعمل والدها البسيط كعامل نظافة، خاصة أنه بذل قصارى جهده لتوفير الظروف المناسبة لتعليمها، معبرة عن فرحتها كونها حققت حلمه في الحصول على المركز الأول في المحافظة.

ووجهت الأولى علي المحافظة في الشهادة الاعدادية نصيحة للطلاب، مفادها ضرورة السعي والمذاكرة الجادة من بداية العام الدراسي، وتكثيف ساعات المذاكرة عند قرب الامتحانات لزيادة تحصيل المعلومات.

وعبرت «علا» عن رغبتها في الالتحاق بالثانوية العامة، إلا أنها تتطلب مصاريف تفوق قدرات أسرتها، رافضة تلقي مساعدات مالية من أحد، ومناشدة المسؤولين بضرورة تبني تعليمها.