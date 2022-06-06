أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة.. ولدان وسط 8 بنات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، قبل قليل، بيانا رسميا، بترتيب الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة، إذ جاء في المركز الأول الطالبة آيه رمضان محمود محمد عباس، بمدرسة خنيزة للتعليم الأساسى بإدارة كوم حمادة التعليمية، بمجموع 278.5 درجة، وتساوى معها في المجموع جميع الطلاب الذين زينوا قائمة الأوائل، ليصنفوا جميعا «أول مكرر».

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالبحيرة

- الطالبة حبيبة محمد فخر الدين عبدالله، مدرسة الكوم الأخضر الإعدادية بنات، بإدارة حوش عيسى التعليمية، مجموع 278.5 درجة.

- الطالبة رزان محمود نشأت محمد سالم، مدرسة الإرشاد الرسمية لغات بإدارة كوم حمادة التعليمية، مجموع 278.5 درجة.

- الطالبة علا رفعت لطفي عبد النبي الخرادلي، مدرسة الشهيد أحمد الغنام الإعدادية بالبكوات، بإدارة حوش عيسى التعليمية، مجموع 278.5 درجة.

- الطالبة علا علي جابر محمد عبده، مدرسة المحمودية الإعدادية بنات، بإدارة المحمودية التعليمية، مجموع 278.5 درجة.

ولدان وسط 8 بنات

- الطالب عمرو جمال عبد الحي عمران، مدرسة عبد المنعم رياض بإدارة بندر دمنهور التعليمية، مجموع 278.5 درجة.

- الطالبة أروى أحمد منتصر أبو رية، مدرسة وافد الإعدادية، بإدارة كوم حمادة التعليمية، مجموع 278.5 درجة.

- الطالبة آلاء علي محمد علي شرارة، مدرسة عمر محمد نعيم الإعدادية، بإدارة مركز دمنهور التعليمية، مجموع 278.5 درجة.

- الطالبة نوران أحمد فراج محمد فراج ، بمدرسة أحمد سموكة الإعدادية، بإدارة مركز دمنهور التعليمية، مجموع 278.5 درجة.

- الطالب أحمد محمود محمد حافظ عبدالحميد، مدرسة عباس سيد أحمد الإعدادية، بإدارة مركز كفر الدوار التعليمي، مجموع 278.5 درجة.