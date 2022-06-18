هيئة المحلفين تعيد مداولاتها في قضية الممثل الأمريكي بيل كوسبي

كادت هيئة المحلفين في المحاكمة المدنية، للممثل الأمريكي بيل كوسبي أن تتوصل إلى حكم أمس، ولكن بدلاً من ذلك سيتعين عليهم بدء مداولاتهم مرة أخرى صباح يوم الإثنين المقبل، وجاء هذا التحول غير المعتاد في نهاية اليوم الثاني من المداولات في محكمة سانتا مونيكا العليا في الدعوى القضائية التي رفعتها جودي هوث ضد «كوسبي» بزعم التحرش بها، عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها عام 1975.

طُلب من المحلفين الإجابة على تسعة أسئلة، بما في ذلك ما إذا كان بيل كوسبي تحرش جنسيًا بـ «هوث»، وما إذا كانت دون سن 18 عامًا، وما إذا كان لدى «كوسبي» معرفة بذلك، ومقدار التعويضات التي يجب أن تحصل عليها، في نهاية اليوم.

سؤال يعطل الحكم على الممثل الأمريكي بيل كوسبي

أبلغت هيئة المحلفين القاضي كريج كارلان أنهم توصلوا إلى حكم بشأن ثمانية من الأسئلة، كان السؤال الوحيد الذي لم يتم الرد عليه يتعلق بما إذا كان «كوسبي» قد تصرف بـ «حقد أو قهر أو احتيال»، مما قد يؤدي إلى أضرار عقابية إذا أجابوا بنعم، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

هيئة المحلفين تعيد مداولاتها في قضية بيل كوسبي يوم الإثنين

أشارالقاضي في البداية إلى أنه سيقبل حُكمًا جزئيًا، لكنه غير رأيه بعد ذلك بعد أن أبلغه المأمور أن مبنى المحكمة سيغلق لهذا اليوم في غضون بضع دقائق، قال كارلان إنه لم يكن لديه الوقت الكافي لاتخاذ الحكم، وبدلاً من ذلك، سيستأنف المحلفون مداولاتهم صباح الإثنين، لكن سيتعين عليهم بدء مناقشاتهم مرة أخرى.

أراد محامو «هوث» أن يتخذ القاضي حكمًا جزئيًا، حيث بدا من الطريقة التي يتم بها صياغة شكل الحكم بحيث يكون لصالحهم، بينما اعترضت محامية «كوسبي»، جينيفر بونجيان، على ذلك قائلة إن نفس الـ12 محلفًا يجب أن يقرروا جميع القضايا في القضية.