أول معرض للفنان السوري بشار العيسى في مصر.. يستضيفه «بيت جلال» 20 يونيو

يفتتح الفنان التشكيلي السوري بشار العيسى يوم الإتنين الموافق 20 يونيو في السادسة مساء، معرضه الفني الأول في مصر، ويستضيفه جاليري «بيت جلال» في وسط البلد.

ويضم المعرض 20 اسكتش «أبيض وأسود» بقلم التحبير رسمها الفنان تعبيرا عن مشاعر الغربة وألم الفراق ووجع الانكسار التي عاشها عبر سنوات، حيث يقيم الفنان السوري في فرنسا حاملا وطنه في مخيلته وينقله بإحساسه الفني إلى لوحات تعبر عن تلك المشاعر التي لا تفارقه.

ويستمر معرض الفنان بشار العيسى في «بيت جلال» لمدة شهر على أن يُعقد خلاله ورش عمل وندوات ولقاءات حول الإبداع وتأثيره فى ارتقاء الشعوب من خلال تجربة الفنان بشار العيسى الإبداعية، ومن واقع معرضه الأول في القاهرة.

تفاصيل معرض الفنان بشار العيسى في القاهرة

وصمم بوستر المعرض الفنان السورى سرور علوانى الذي يعيش فى ألمانيا ورسم البورتريه تحية للفنان السوري بشار العيسى اثنان من أعظم رسامى البورتريه فى الوطن العربى هما على ارتيست من البحرين ووجيه يسى المصرى المهاجر إلى كندا.

وكتب مقدمة المعرض الشاعر السكندرى محمد عبد الرحيم وصنع الفنان المصرى جلال جمعة بورتريه من السلك ليشارك فى تكريم الفنان الكبير بشار العيسى .

ويستمر المعرض لمدة شهر على أن يتم من خلاله عمل ورش عمل وندوات ولقاءات حول اهمية الابداع وتأثيره فى ارتقاء الشعوب

معرض بشار العيسى انتصار للمحبة

ويقول الفنان سمير عبد الغني منسق معرض الفنان بشار العيسى والمشرف على جاليري «بيت جلال» إن معرض الفنان السوري يعد عنوانا للمحبة ضد القبح والزيف وانتصار للإبداع والمبدعين.

ويضيف «عبد الغني» إن جاليري «بيت جلال» رحب باستضافة معرض الفنان بشار العيسى انطلاقا من أن مصر دوما هى قبلة المبدعين العرب، وتتسع للجميع وتفتح ذراعيها دوما للفنانين أصحاب الرسالة والإبداع الحقيقي الذي يعبر عن آمال الأمة ويعكس آلامها وينهض بطاقاتها من خلال الفن والإبداع.