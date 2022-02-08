معرض كاريكاتير لفنان عالمي في «بيت جلال» بعابدين.. الافتتاح الخميس بحضور سفير بلجيكا

يفتتح فرانسوا كورنيه ديلزيوس السفير البلجيكي بالقاهرة، والفنان جلال جمعة، معرض كاريكاتير للفنان البلجيكي العالمي «لوك ديسكماخر»، في «بيت جلال» بميدان عابدين، في الخامسة مساء الخميس 10 فبراير الجاري، بحضور نخبة من الفنانين والمهتمين بفن الكاريكاتير.

وينظم المعرض «بيت جلال» بالتعاون مع مدونة «إيجيبت كارتون»، ويضم 25 عملا فنيا، تسلط الضوء على العديد من القضايا التى يتعرض لها العالم، منها تفشي جائحة كورونا، ووسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها.

مسيرة الفنان البلجيكي لوك يسكماخر

يذكر أن الفنان لوك يسكماخر من مواليد 1955، رسام كاريكاتير بلجيكي، يعيش في تورهوت، قرب العاصمة البلجيكية بروكسل، حصل على أكثر من 270 جائزة دولية، وأقام معارض كاريكاتير شخصية في البرازيل وسلوفاكيا وبولندا وبلجيكا، وشارك في المئات من معارض الكاريكاتير الدولية، وكان عضو لجنة التحكيم في العديد من مهرجانات ومسابقات الكاريكاتير في بلجيكا والبرازيل وكرواتيا وسلوفاكيا وإيران وإزمير وتركيا. ينسق المعرض كل من الفنان سمير عبد الغني، والفنان فوزى مرسى، ويستمر حتى 15 فبراير 2022.

مؤسسة «بيت جلال» الفنية

يشار إلى أن «بيت جلال» مؤسسة فنية أنشأها الفنان جلال جمعة ليتيح للفنانين المصريين والعرب والأجانب عرض أعمالهم ولمحبي الفن ومقتنيه مشاهدة لوحاتهم المفضلة في أجواء متميزة بحضور أشهر النقاد والفنانين وحفلات موسيقيه وعروض أفلام .

وينظم «بيت جلال» باستمرار حفلات موسيقية وعروض أفلام متميزة، بهدف تحقيق التواصل بين الفنون.

ووُلد الفنان جلال جمعة في 1947، وحصل على بكالوريورس كلية الفنون التطبيقية قسم الأثاث والتصميم الداخلي شعبة «ديكور» جامعة حلوان 1974، ثم درس الفن التشكيلى بإيطاليا فى الفترة من 1973 - 1975.

وشارك الفنان جلال جمعة فى معارض فنية خاصة منذ عام 1986 إلى 1989 بالمركز الثقافى الفرنسي في مصر فضلا عن معارض أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا، وغيرها.