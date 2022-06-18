تجديد حبس السويركي 45 يوما في قضية تمويل الإرهاب

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، تجديد حبس رجل الأعمال صفوان ثابت، سيد رجب السويركي، خالد الأزهري، وزير القوى العاملة في حكومة هشام قنديل، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك في القضية المتهمين فيها بتمويل الإرهاب.

اتهامات بإمداد الجماعة الإرهابية بمبالغ مالية

وجاء في تحقيقات النيابة العامة، بعد انتهاء التحقيقات مع كل من المتهمين صفوان ثابت، سيد رجب السويركي، العديد من الاتهامات التي تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية، وإمدادها بمبالغ مالية لتحقيق أغراض يسعون إليها وهو تغيير نظام الحكم.

اتهامات بالإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين، تهمة الاعتداء على رجال القوات المسلحة، الشرطة ومنشآتهما، المنشآت العامة، الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات، عبر ضخ أموال في حسابات قيادات بالجماعة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.