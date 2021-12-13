تجديد حبس رجب السويركي وصفوان ثابت ونجله 45 يوما

قررت الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تجديد حبس صفوان ثابت، ونجله سيف صفوان ثابت، ورجب السويركي، 45 يوما على ذمة القضية رقم 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

اتهام ثابت والسويركي بالانضام لجماعة الإخوان

وكانت النيابة وجهت اتهامات الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات، عبر ضخ أموال في حسابات قيادات بالجماعة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.