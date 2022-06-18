انطلاق الدورة الأولى من منتدى المجتمع الأخضر غدا برعاية 7 وزارات

تنطلق غدا الأحد 19 يونيو 2022، الدورة الأولى لمنتدى المجتمع الأخضر، تحت عنوان «الطريق إلى قمة المناخ 27 وتحقيق التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة»، برعاية 7 وزارات وهيئات حكومية، ورئاسة الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب.

وزير قطاع الأعمال يشارك بالجلسة الافتتاحية

ويشارك عدد من الحضور البارز بالمنتدى، في مقدمتهم وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، والدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة، والذين يشاركون في الجلسة الافتتاحية.

المنتدى الأخضر برعاية وزارة الإنتاج الحربي

كما يشارك ممثلو وزارات الإنتاج الحربي والمالية والتجارة والصناعة في جلسات المؤتمر، بجانب حضور 300 رئيس تنفيذي للشركات والمؤسسات، فعاليات المؤتمر.

الجبلي رئيسا للدورة الأولى من المنتدى الأخضر

وكشف أيسر الحامدي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة عالم المال، عن اختيار الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، رئيس مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، لرئاسة منتدى المجتمع الأخضر في دورته الأولى.

وأضاف «الحامدي»، أنَّ أهمية المنتدى تأتي في إطار التوجهات الرئاسية والحكومية الخاصة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة فى الجمهورية الجديدة.

يشارك بالكلمة الافتتاحية للمنتدى، كل من هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والنائب الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب.

مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

وتدور الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي يتزامن مع انعقاد قمة المناخ في مصر بمدينة شرم الشيخ، حول دور الدولة في دعم وقيادة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ويديرها باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة مصر القابضة للتأمين.