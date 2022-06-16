برلماني: توطين صناعة السيارات الكهربائية يدعم الاقتصاد الأخضر

أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق استراتيجية توطين صناعة السيارات خطوة جادة على طريق التنمية المستدامة، الذي اتخذته مصر خلال السنوات الماضية، ويمثل فرصة لزيادة نسبة تصنيع السيارات محليًا في مصر.

الدولة وضعت خطة لتطوير البنية التحتية

ولفت «العسال»، إلى أن الدولة وضعت خطتها لإعداد البنية التحتية لتعميق صناعة السيارات الكهربائية على أرض مصر، والوصول لمنتج صديق للبيئة يدعم الاقتصاد الأخضر، وهو ما يتماشى مع التوجه العالمي المتنامي في هذا الصدد، ويفتح أسواقًا أخرى أمام الصناعة المصرية باعتبارها تكنولوجيا جديدة في العالم وبالمنطقة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، في بيان له، أنه سيجري إنشاء 3 آلاف نقطة شحن على مستوى الجمهورية، لشحن السيارات الكهربائية، كما جرى إصدار التعريفة الجمركية بما يسهم في خفض الضريبة على مستلزمات إنتاج وصناعة السيارات، ووضع مشروع قانون لتفعيل حوافز تنفيذ وتشجيع توطين وتعميق صناعة السيارات فى مصر، بجانب وجود مجلس أعلي لصناعة السيارات، موضحا أن الاتجاه للتوسع في صناعة السيارات الكهربائية سينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري، خاصة وأن احتياجات أفريقيا فى عام 2035 ستكون 5 ملايين سيارة، بينما حجم استيراد مصر من السيارات العام الماضي تجاوز 4 مليارات دولار.

أهمية إنتاج السيارات الكهربائية

وشدد على أن اهتمام الدولة بإنتاج السيارات الكهربائية في الفترة المقبلة، سيمكن الدولة من إنتاج سيارة محلية بالكامل، خاصة مع الحوافز التي ستقدمها الحكومة لتوطينها، مطالبًا بمعرفة ودراسة خبرات الدول التي سبقت مصر في هذه التجربة وعقد جلسات مع شركات القطاع الخاص والقائمين على هذه الصناعة للتعرف على كافة احتياجاتهم التي تمكنهم من تعميق هذه الصناعة.