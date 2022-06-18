مساعد وزير الإسكان: افتتاح المرحلة الأولى للعلمين الجديدة قبل نهاية 2022

قال الدكتور عبدالخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان، إنّ جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة دورية يتم من خلالها متابعة المشروعات القومية.

وأضاف «إبراهيم» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد» أن مدينة العلمين الجديدة من مدن الجيل الرابع، حيث تتم المتابعة للمرحلة الأولى منها، بنحو 14 ألف فدان تشمل مشروعات متنوعة، والغرض من الزيارة وضع اللمسات الأخيرة للمرحلة الأولى قبل الافتتاح خلال العام الحالي.

مشروعات الأبراج الشاطئية

وتابع أن المرحلة الأولى تضم مجموعة من المشروعات مثل منطقة الأبراج الشاطئية التي تعتبر من أكثر العلامات المميزة للمرحلة الأولى أمامها منطقة ترفيهية تجارية حيث تقع على الشاطئ، وستتضمن محلات تجارية ومطاعم وفندق صغير لخدمة السياحة على الممشى.

وأشار إلى أن المدينة بها 7 كيلومترات من الممشى الذي يعتبر جزءً من ممشى أهل مصر، وفي شهر يونيو سيتم افتتاح الجزء الأول من المنطقة الترفيهية ومع نهاية الصيف أو قبلها ستكون كاملة التشغيل، إذ أن الغرض من التشغيل أن تعمل المدينة من خلال مجموعة من الأنشطة.

25% منها مخصص للنشاط الصناعي

وأكد أن المدينة ستعمل في نشاط آخر وهو نشاط الخدمات، إذ أن العلمين الجديدة خدمية وتقوم على خدمات مثل الجامعات مثل العلمين والأكاديمية العربية وستشهد مستشفى مركزي تخدم السكان، حيث ستعمل المدينة طوال العام ولن تكون مدينة مصيفية فقط، وستكون عاصمة الساحل الشمالي الغربي، أي أنها لن تقوم على الأنشطة الساحلية، لكن توجد أنشطة خدمية وصناعية، إذ أن ربعها يمثل أنشطة صناعية في جنوب المدينة.