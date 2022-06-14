رئيس «العلمين الجديدة»: نرحب بالاستثمارات الجديدة وأبوابنا مفتوحة للجميع

واصل جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة برئاسة المهندس وائل سمير، جهوده للانتهاء من تنفيذ مشروعات العام المالي الجاري، والتي تنتهي بحلول نهاية الشهر الجاري.

«الوطن»، تنشر خلال التقرير التالي أبرز ملامح مشروعات المنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة وهي كالتالي:

- أعلن المهندس جاسر بهجت بدء تدشين أحدث المشروعات التنموية الجديدة بالساحل الشمالي والذي يعد من أهم وأكبر المشروعات العقارية والسياحية بالساحل ويحقق نقلة نوعية في الاستثمار العقاري والسياحي بالساحل الشمالي الغربي، مؤكداً أن المشروع يقام على مساحة 250 فدانا، ويقع بمنطقة خليج رأس الحكمة في واحدة من أجمل المناطق بالساحل الشمالي باستثمارات 16 مليار جنيه، ويحمل اسم «أزهى نورث»، مشيراً إلى أن المشروع يتمتع بمسطحات مائية ومساحات خضراء تصل لنحو 86 % من المساحة الإجمالية للمشروع كما أنه يرتفع عن سطح البحر بمسافة تصل في عدة مناطق بالمشروع لأكثر من 35 مترا مربعا فوق سطح البحر، ومن المنتظر أن يتم تدشين المشروع باختيار كبرى المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة العالمية.

باستثمارات 16 مليار جنيه على مساحة 250 فدان

- من المنتظر أن يتم الإعلان عن الانتهاء من مشروع تطوير وتوسعة طريق «وادي النطرون - العلمين الجديدة» بطول 135 غرة أغسطس القادم، على أن ينتهي العمل بطريقي الخدمة قبل نهاية العام الجاري، ويضم المشروع رفع كفاءة وتطوير الطريق القائم، ليصبح 8 حارات في كل اتجاه، عبارة عن 5 حارات رئيسي و3 حارات بطريق الخدمة، لخدمة حركة النقل والشاحنات وخلافه.

- المشروع الجديد يضم تنفيذ أعمال صناعية تشمل إنشاء عدد 10 كباري علوية عبارة عن 8 كباري دوران للخلف بالإضافة إلى عدد 2 كوبري علوي عند تقاطع البرقان والسكة الحديد وتوسعة عدد 2 كوبري سطحي، لإلغاء الدورانات السطحية ليتحول الطريق بالكامل إلى طريق حر، لا يتخلله أية دورانات سطحية أو تقاطعات، للحد من الحوادث، وحرصا على سلامة وصحة المسافرين والمواطنين.

4 - المهندس وائل سمير رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، أعلن أن المدينة تضم عددا كبيرا من المشروعات المتنوعة ما بين «سكني، تجاري، إداري، طبي»، بالإضافة إلى قطع الأراضي المتاحة للمستثمرين، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها بالمدينة حتى الآن تجاوز 70 مليار جنيه، بهدف جذب شريحة سكانية جديدة للحد من الزحام بالقاهرة والمحافظات، حيث تستهدف المدينة توطين نحو مليون مواطن مصري، وهذا بخلاف المنطقة الشاطئية التي تهدف لتعظيم الاستفادة من مياه البحر المتوسط في الأعمال السياحة.

5 - وقال رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، إن أبواب جهاز المدينة، مفتوحة أمام المستثمرين ورجال الأعمال، لصالح التنمية، مشيراً إلى أنه يأتي في مقدمة المشروعات التنموية الجديدة بمدينة العلمين الجديدة، مشروعات الأبراج الشاطئية، والمناطق الخدمية واللوجستية، حيث تعمل الحكومة على تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين حول العالم لإقامة مشروعات جادة بالمدينة، لتوفير فرص عمل مباشرة للشباب .

قيادات الإسكان تتفقد أعمال الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفقد منطقة الأبراج الشاطئية، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس محمد خليل نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، والمهندس محمد سمير، والمهندس أحمد حسن، وقيادات الجهاز.

وأوضح «الجزار»، أنه جاري الانتهاء من تشطيب الواجهات لـ 15 برجاً تم الانتهاء من تنفيذها بالمنطقة الشاطئية، بمدينة العلمين الجديدة تزامنا مع تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية لتلك الأبراج.