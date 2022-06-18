«الإفتاء» للمقبلين على الزواج: اعرفوا الخطوط الحمراء وبلاش تجسس

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على كل شخص أو فتاه تود أن تقبل على الزواج أن تختار بعناية شريك الحياة، إذ يُعد الزواج مرحلة جديدة من السعادة لكلا الطرفين، لكن يجب قبل الارتباط أن يُعلن كل طرف للآخر الخطوط الحمراء التي لا يمكن أن يقبلها، كما يجب التدريب على الاختلاف بين الشريكين قبل الزواج، وذلك خلال تقديمه برنامج «ولا تعسروا»، الذي يُعرض على شاشة «التليفزيون المصري».

يجب تدريب المقبلين على الزواج على عدم الإيذاء

وأضاف «الورداني»، أنه يجب تدريب المقبلين على الزواج على عدم الإيذاء، ومعرفة أن شريك الحياة شخص تشاركه أعباء الحياة، وأن الزواج ليس علاقة عبودية وتملك، موضحًا أن ما يتردد عن ضرورة معرفة كل شيء عن الشريك قبل الزواج، هو أكذوبة، وأنه لا يجب الاستسلام لحب التملك لدى الطرف الآخر «إن لازم كل واحد يعرف كل حاجة أكذوبة، لازم تكون هناك خصوصية»، ومحذرًا في الوقت ذاته من تجسس الشريك على شريكة.

من يتتبع عورات الناس يتتبع الله عوراته

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «من يتتبع عورات الناس يتتبع الله عوراته، وإذا كان الشخص مستور وتائب، إذا تجسسته لفضح المستور فإن هذا محرم، لأنه يشعر أن المعصية تلازمه رغم التوبة، وأن الله خذله»، فالتفتيش وراء شريك الحياة أفضل طريقة للوسوسة «لا نتزوج ملائكة، وإنما نتزوج بشر، وأن تتعامل مع شريك الحياة كمتهم ليس الطريقة المناسبة، ما دام أنه مستور الحال فإنه لم يتجاوز الخطوط الحمراء».