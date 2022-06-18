مؤدي المهرجانات عمر الكروان يحتفل بتحقيق أغينته الجديدة 70 مليون مشاهدة

يحتفل المطرب الشعبي عمر الكروان بتحقيق أغنيته الجديدة «يا سبايسي» 70 مليون مشاهدة، وتواجدها ضمن أكثر 10 أغان استماعا على موقع الفيديوهات «يويتوب».

تفاصيل أغنية «يا سبايسي»

أغنية «يا سبايسي» من كلمات أحمد الجوكر، ومن إخراج أشرف رمضان، مدير تصوير بولا كمال.

أغنية «موديل باريس» لعمر الكروان تحقق 24 مليون مشاهدة

وحقق عمر الكروان نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية من خلال طرحه أغنية «موديل باريس»، والتي حققت مايقارب من 24 مليون مشاهدة على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

أغنية «موديل باريس» من كلمات كريم كالوشا، ومن إخراج أشرف رمضان، مدير تصوير بولا كمال.

تكريم عمر الكروان

وكرم عمر الكروان مؤخرا من قبل إحدى المهرجانات الفنية، حيث حازت أغنيته الأخيرة «سبايسي» على أفضل أغنية شعبية في 2022، لافتا إلى أنه يجهز لأغنية جديدة، سيتم طرحها خلال الأيام المقبلة.

عمر الكروان يكشف ألبومه الجديد

ويستعد مطرب المهرجانات عمر الكروان، لطرح ألبوم جديد تحت عنوان «لا أبالي» من أعماله الغنائية القادمة، والتى سيتم تصويرها فى دبي.