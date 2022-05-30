مسلم يروي موقفا بسبب تشابه اسمه مع مطرب المهرجانات: «قالولي أنت موقوف»

أعرب المطرب مسلم عن سعادته البالغة، لحصوله على جائزة أفضل مطرب صاعد، على هامش حفل جوائز ميدل ايستا ميوزك أورد «الميما» 2022، الذي أقيم أمس بأحد الفنادق بمنطقة القاهرة.

مسلم يكشف شعوره بتكريمه كأفضل مطرب صاعد

قال مسلم في تصريحات لـ«الوطن»، إن حصولي على جائزة مثل هذه، يجعلك تفتخر بنفسك، وإنه فخور بتواجده في الحفل هذا العام، وأتمنى حصولي على الجائزة الأعوام المقبلة أيضا.

وأضاف أن أغنية «اتنسيت» متواجدة من 2014 بكلماتها ولحنها، لكنها لم تطلع إلى النور من خلال الفيلم، وأنه تفاجئ بنجاح وردود فعل الجمهور، وأرقام المشاهدة دفعته لعمل الأفضل.

مسلم يعلق على تشابه اسمه مع مطرب المهرجانات

وعن تشابه اسمه مع مطرب المهرجانات قال مسلم: «الموضوع صعب جدا، لأني مينفعش أغير اسمي، لأن دا اسمي في البطاقة مش اسم شهرة، ونفس الوقت الموضوع أحيانا بيعمل أزمات ساعات في النقابة، لما أروح أخلص ورق، بيقولوا ليا أنت موقوف لحد ما تطلع الكارنيه، وأثبت أني شخص تاني، وأني عضو نقابة من 2017، بس الناس بدأت تفرق الفترة الأخيرة».

مسلم يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان «مين كان السبب»

وعن مشروعاته الفنية المقبلة، قال مسلم إنه يجهز لأغنية جديدة بعنوان «مين كان السبب»، المقرر طرحها يوم 3 الشهر المقبل، واختص «الوطن» ببعض من كلماتها: «وقفت ساعة الكون بتبكي في بعدها.. حتي الهوا مبقاش يغازل السما مين كان السبب.. وقفت دموعي ساعة الوداع، حتى أنا مبقتش أنا مين كان السبب».