«عبد الراضي»: نعيش حالة «قحط كروي» والارتباك لن يؤثر على مباراة القمة

قال سامي عبد الراضي، مدير تحرير جريدة «الوطن» إن مصر تعيش حالة من القحط الكروي، لافتًا إلى أن الجمهور المصري يشعر بالحزن خاصة بعد خسارة فرصة الصعود لكأس العالم.

محمد صلاح إضافة مضيئة للمنتخب الوطني

وأضاف «عبد الراضي» في حوار مع الإعلاميين أسماء يوسف وآية جمال الدين، في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن الخيبات المتتالية للمنتخب المصري تأتي في ظل وجود لاعب من أفضل لاعبي العالم وهو محمد صلاح، الذي يعتبر انضمامه للمنتخب الوطني إضافة مضيئة.

الحظ تخلى عن صلاح أكثر من مرة هذا الموسم

ولفت مدير تحرير «الوطن» إلى قوة اللاعب محمد صلاح، الحاصل على ثالث أفضل لاعب بالعالم مرة، وسابع أفضل لاعب بالعالم مرة أخرى، مشيرًا إلى أن صلاح كان مرشحًا بقوة للحصول على أفضل لاعب بالعالم هذا العام، إلا أن الحظ لم يكن حليفه بأكثر من ملف، مثل خسارة كأس أمم أفريقيا، إضافة لمباراتي السنغال المؤهلتين لكأس العالم، وخسارة الدوري الإنجليزي، وخسارة نهائي كأس أوروبا.

عبد الراضي: إيهاب جلال اختيار خاطئ من البداية

وأكد أن هناك حالة من الارتباك تسود الملف الرياضي بمصر، وأزمة المنتخب مع المدرب إيهاب جلال؛ الذي اقتصر عمله بالمنتخب على 3 مباريات فقط، لافتًا إلى أن اختياره كان خاطئًا من البداية.

علامات استفهام على كل أعضاء اتحاد الكرة

وأشار مدير تحرير «الوطن» إلى أن اتحاد الكرة المصري عليه علامات استفهام عديدة، متعلقة بأدائه وعمله وتفكيره وتحركه وتنسيقه وتركيزه، لافتًا إلى أن اتحاد الكرة المصري يترك الأمور تسير بعشوائية بدون توجيه وحماس، موضحًا أن علامات الاستفهام تشمل كل أعضاء اتحاد الكرة.

مبارة القمة ستلقى إقبالًا من الجمهور رغم حالة الحزن

وأوضح «عبدالراضي» أن الجمهور رغم حزنه لن ينصرف عن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وهو ما سنراه في وقت المبارة من خلو الشوارع من المارة، لافتًا إلى أن مشجعي الأهلي والزمالك حوالي 80% من المصريين.

وتابع: «مباراة القمة اليوم صعبة جدًا، ولا يمكن التوقع بنتائجها، وهناك صعوبات قد يواجهها النادي الأهلي الذي لم يتعرض إلا نادرًا لتغيير المدرب الفني قبل مبارة قمة»، مشيرًا إلى تعرض الفريقين لنفس الموقف بنهائي أفريقيا 2020، وهي واقعة نادرة وتكرارها مستحيل.

وقال «عبد الراضي» إن سامي قمصان علاقته جيدة بالفريق وقريب منهم بسبب وجوده بالجهاز الفني على مدار 3 سنوات، وأن تحقيقه لبطولات مع الفريق الأهلي مؤشر يدعو للثقة، مشيرًا إلى أن الزمالك لديه معاناة أيضًا، مشددًا على ضرورة أن نشاهد اليوم أخلاقًا رياضية تليق بهذا الحدث الرياضي.