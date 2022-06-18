تحرك برلماني بشأن منح الباسبور الدبلوماسي لـ محمد صلاح

طالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، الحكومة ورئيس مجلس الوزراء ووزارة الخارجية، بمنح الدولي المصري محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، الباسبور الدبلوماسي كتكريم بسيط عن مجهوداته الدولية الكبيرة، التي هي صورة مشرفة لمصر، وما قام به مؤخرًا بالتبرع بـ6% من ثروته للأعمال الخيرية.

باسبور دبلوماسي للكاتبن محمد صلاح

وقال عضو مجلس النواب، في بيان، اليوم السبت، إنَّ اللاعب الدولي محمد صلاح، قيمة وقامة دولية ويستحق هذا التكريم البسيط، لما حققه من إنجازات عالمية فى الكرة الرياضية، ولما قام به من صورة مشرفة لمصري استطاع أن يلتف العالم أجمع على حبه وكنموذج مصري عالمي يحتذي به وقدوة لشبابنا، مؤكدًا أنَّ صلاح لاعب استثنائي للكرة المصرية نفخر به جميعا.

تكريم محمد صلاح

وطالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بمنح محمد صلاح، جواز سفر دبلوماسي؛ تكريمًا لمشواره الرياضي المتميز ومساهمته في رفع اسم البلاد في الكثير من المحافل الدولية.