نائبة «التنسيقية»: نصيب الفرد من التموين 3 جنيهات ونصف يوميًا

قالت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّ المواطنين يعانون من قرارات أزمة اقتصادية طاحنة، وهناك عدة ملاحظات بشأن الموازنة العامة للدولة.

حجم الإعفاء الضريبي

وأضافت أميرة العادلي في كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، أنَّ حجم الإعفاء الضريبي المقرر 20 ألف جنيه في الوقت الذي نجد فيه أن الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه فقط، وهو ما يعني أننا نضع مواطنين دخولهم أقل من الحد الأدنى للأجور ومطالبين بتسديد الضرائب ما يزيد من أعبائهم الاقتصادية، أيضًا تحديد الموازنة بـ90 مليار جنيه للسلع التمونية، و71 مليون مستهدف للتموين، سنجد أن نصيب الفرد يوميًا 3 جنيهات ونصف فقط، مؤكّدة أنَّ هذا الرقم هو أحد الأرقام في الموازنة للدعم على سبيل المثال لا الحصر.

تنقية جداول المستحقين للدعم

وتابعت نائبة التنسيقية، أنَّ هذا الأمر يعود بنا للإشارة إلى أنَّ خطة التنمية الاجتماعية ومشروع «تكافل وكرامة»، لكن في ظل الأعباء الاقتصادية نجد أن الأرقام والمعاشات ثابتة لهذه الأسر ما بين 325 و400 جنيه شهريًا، وهي مبالغ قليلة جدًا بالمقارنة بأسعار السلع، وكان الأولى إعادة ربط البيانات وتنقية جداول المستحقين للدعم ومعاش «تكافل وكرامة» للوصول للمستحقين الحقيقيين للدعم في الوقت الذي نعاني فيه من تباعات أزمة عالمية طاحنة.

وأكّدت نائبة التنسيقية، أنَّ المواطن المتوسط والفقير يعيش أزمة طاحنة في ظل زيادة الأعباء نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، مطالبة الحكومة بربط قواعد بيانات وتحديثها لتوصيل الدعم لمستحقيه، على أنَّ يتمّ زيادة الدعم وألا يظل ثابتًا.