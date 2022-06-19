الأربعاء.. عرض فيلم «الحلم» بمركز الثقافة السينمائية

يعرض مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، الأربعاء المقبل، فيلم «الحلم» للمخرج عبدالعزيز حشاد من إنتاج المركز القومي للسينما.

وفيلم الحلم للمخرج عبدالعزيز حشاد يندرج تحت نوعية الأفلام الروائية القصيرة وتدور قصته حول فكرة دعم النجاح والقدرة على العمل وكيف يكون حلمك ليس مستحيلًا.

تفاصيل فيلم الحلم

الفيلم من بطولة أميرة فتحي وإيمان مدحت والطفل ياسين وقصة أحمد صبحي وتصوير محمد عزمي مدير إنتاج سلوى عبدالرحمن وإخراج عبدالعزيز حشاد، وتم تصويره في إحدى قرى محافظة الجيزة.

يُقام العرض تحت إشراف الكاتبة أمل عبدالمجيد، مدير عام مركز الثقافة السينمائية، وذلك الأربعاء الموافق 22 يونيو في تمام الساعة 7 مساء بمقر مركز الثقافة السينمائية، يذكر أن جميع الفعاليات متاحة ومجانية للجمهور من محبي وجمهور السينما.

آخر أعمال أميرة فتحي

وتشارك أيضًا الفنانة أميرة فتحي في فيلم تحت عنوان أولها حلو والذي تشارك فيه بجانب حمزة العيلي وسهام جلال ودارين حداد ورانيا شاهين وعدد آخر من الفنانين وهو يتناول مشاكل العلاقات العاطفية بين الشباب.

وكانت قد غابت الفنانة أميرة فتحي عن الأضواء منذ فترة كبيرة، حيث كان آخر أعمالها فيلم ابقى قابلني الذي شاركت فيه بجانب محمد لطفي ومها أحمد وحسن حسني وسعد الصغير وعلاء مرسي وإيناس النجار وسليمان عيد وياسر فرج ومحمود الليثي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف سيد السبكي وإخراج إسماعيل فاروق.