فيلم وثائقي يوضح حجم إنجاز مبادرة حياة كريمة وانعكاسه على المصريين

عرضت فضائية EXTRA NEWS، فيلما وثائقيا عن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، استضاف نماذج من المواطنين التي استهدفتهم المبادرة، يروون ما كانوا يعانونه وما حققته المبادرة لهم من إنجازات والعيش الكريم لهم ولأهل قريتهم، خاصة قرى المحافظات الحدودية.

قال مصطفى الحاج، مزارع من قبيلة العبابدة والبشارية، «أسرتي تتكون من 6 أفراد، ومقيم في المكان ده من 70 سنة، كان زمان في الأول عشش، والحشرات كانت بتجينا، وجتنا حياة كريمة ومروا معانا على البيوت وعملوا الأبحاث على الناس والأسر وعدد أفرادهم ودخلهم والحالة الاجتماعية والاقتصادية».

وأضاف آخر يدعى عبدالله طه خليل، مزارع بقرية سيدي شبيب بمركز الضبعة بمحافظة مطروح، «أسرتي مكونة من 6 أفراد، الوضع كان في الأول مفيش سبل للمعيشة كانت معانا الوضع كان سيئ جدا، القرية دي كانت كُحل ضلمة، مفيش حد يعرف يعدي في الشارع حتى، مكناش مصدقين وكنا حاسين الكلام عن حياة كريمة بعيد».

وأشار مواطن آخر يدعى محمد نور عبدالسيد هاشم، قرية الأشراف بمركز إدفو بمحافظة أسوان، وأسرته تتكون من 6 أفراد، كنا بنمشي 9 كيلو على رجلينا عشان نروح المدرسة».

وأوضح آخر يدعى خميس شحاتة حسين، عامل في إحدى مديريات الصحة، ولديه 6 أولاد، 3 ذكور و3 إناث، «الأرض مكنتش معمولة بالأسفلت والشتا كانت صعبة، وكنا بنعاني ومش بنام، ومكنش فيه حد معتقد أن حد يعمله بيت وطريق أسفلت لحد بيته ومدرسة، وفيه ناس مكنتش فعلا ممكن تصدق».

وقالت إحدى المواطنات: «ولا كان فيه مياه أو مدرسة أو وحدة، مفيش عيشة من أصله، لدرجة إننا كنا بنفكر نمشي، كل حاجة كنا بنجيبها من البلد اللي تحتينا سواء مياه أو أي حاجة أو نروح للدكتور أو أي حاجة، ولقينا ناس من حياة كريمة بتخبط وعاوزين مننا البطاقات ونعمل البيوت».

وأضاف طفل: «المدرسة كانت مفيهاش حاجات، ومكناش نعرف نلعب فيها، كلها عقارب وكلنا بنخاف، وكنا في الصيف مش بنعرف ننام».

وجاء في التقرير: «هؤلاء وكثيرون غيرهم، اعتادوا العيش بعيدا عن أنظار الجميع على مدار عقود منعزلون تمام في قرى ونجوع تفصلها مئات الكيلومترات عن المدينة، لا أحد يسمع عنهم ولا أحد يسمع لهم، حتى فوجئوا وبعد سنوات طويلة شاقة، بمن يطرق أبوابهم.. حياة كريمة حلم انتظره الكثيرون حتى وجدوا أخيرا لمن يحول الحلم إلى حقيقة».

وأضاف التقرير: «البداية كانت في الثاني من يناير 2019 حيث أطلق الرئيس إشارة البدء لانطلاق المبادرة التي ما وجدت طريقها إلى النور بسواعد شباب البرنامج الرئاسي ومشاركة 3 وزارات، وسرعان ما تحولت وعقب 6 أشهر فقط، إلى مشروع قومي، وربما لم تكن صدفة أن ينطلق المشروع الوليد من قلب العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف توفير الحياة الكريمة لكل المصريين».

وقالت شانا مسعود، مدير العلاقات الخارجية بمؤسسة حياة كريمة: «لما كنت بعرض قدام الرئيس السيسي كنت خايفة جدا، وفي نفس الوقت كنت مبسوطة، إن بقى فيه تمكين للشباب، ودة مش كلام ولكن واقع، إن يبقى ليك دور بيتسمع وكمان هو بيساعدنا مش مجرد بنعرض ولكن بيوجهنا لطريق الصح، والتحضيرات أخدت مننا أكتر من شهر لحصر بيانات القرى المستهدفة بالمرحلة الأولى».

وأوضحت ندا يحيى خضر، مدير قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة حياة كريمة: «فكرنا لحلول لها وكونا مجموعات عمل ووصلنا لفكرة إزاي نقدر نوفر لاهالينا في كل مكان حياة كريمة».

من جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الريف المصري يمثل 57% تقريبا من حجم السكان في مصر، والأقل حظا على مستوى العالم وليس فقط في مصر، وكان من المهم التوجه للريف المصري، في إطار هذه المبادرة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، ان المرحلة الأولى شملت 3 وزارات فقط، وزارة التنمية المحلية والتخطيط والتضامن، والمرحلة الحالية أكثر من 10 وزارات، لافتة أن إجمالي تكلفة المرحلة الثالثة للمبادرة 500 مليار جنيه، وهو أكبر دعم للدولة في أكبر البرامج القومية التي تسعى للتنمية المستدامة.

وقال وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، إن دور التنمية المحلية هو رصد الواقع، ووضع المساكن والإمكانيات الموجودة على مستوى القطاعات.