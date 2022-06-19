خبير شؤون عربية: السيسي يسعى لتحقيق تكامل اقتصادي وسياسي بين العرب

أشاد الدكتور حامد فارس، خبير الشؤون العربية، بالقمة المصرية الأردنية البحرينية، التي أقيمت بشرم الشيخ بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والعاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، موضحًا أن الدولة المصرية تعمل على تعظيم العمل العربي المشترك، وتنسيق متواصل لمواجهة التحديات الناجمة عن أزمتي جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

تضافر الجهود لتحقيق الأمن القومي العربي

وأضاف «فارس»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى ويُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن وصل لسدة الحكم، قطع على نفسه عهدًا بضرورة تعزيز العمل العربي المشترك، وإحداث تكامل اقتصادي سياسي أمني بين دول الشرق الأوسط، كما أن الرئيس السيسي يرى دائما ضرورة تضافر الجهود لتحقيق الأمن القومي العربي.

وأشار خبير الشؤون العربية، إلى أن الدولة المصرية تسعى جاهدة لإنشاء تحالف عربي قوي لمواجهة التحديات التي لا يمكن لأي دولة أن تتغلب عليها من خلال تحالف استراتيجي، مشيرا إلى أن التحالف قائم على تحقيق المنفعة المشتركة، وتعزيز العمل العربي في كافة المجالات، فضلًا عن أن التكامل الاقتصادي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم على تعظيم العمل المشترك، ولهذه القمة بعد سياسي واقتصادي وأمني وتجاري.

مواجهة المخاطر التي تتعرض لها المنطقة

وأوضح أن مصر والأردن لهما دور مهم في مواجهة المخاطر التي تواجه المنطقة العربية، فضلًا عن أن الشركة الصناعية بين الإمارات ومصر الأردن تكاملية لتعزيز العمل العربي، فضلًا عن أن حجم الزيارات المتبادلة بين البلدان الثلاثة تؤكد الرغبة في تعظيم العمل العربي المشترك لحماية الأمن القومي، ومواجهة التدخلات في القضايا العربية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مصر والأردن والبحرين أخذوا على عاتقهم إيجاد حل للقضية الفلسطينية.