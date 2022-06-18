الديهي: السيسي أعاد هندسة سياسات مصر الخارجية.. لا انحياز ولا انبطاح

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدولة المصرية لديها علاقات مع الجميع ولسنا ضد أحد، وأن الدولة المصرية أعاد الرئيس عبدالفتاح السيسي هندستها الخارجية والتي تتسع للجميع، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ألقى كلمة خلال المنتدى الاقتصادي الدولي، بدعوة من الرئيس بوتين من خلال فيديو كونفرانس، كما ألقى كلمة في منتدى الاقتصاديات الكبرى بشأن الطاقة وتغير المناخ والذي اقيم بأمريكا، عبر الفيديو كونفرانس.

مصر تشارك في قمتين روسية تبحث فيها عن حلفائها وأصدقائها

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن الرئيس السيسي تحدث عما تقوم به مصر في مجال المناخ والطاقة البديلة وأنها جاهرة لاستقبال مؤتمر المناخ COP 27، وما جرى لم ينتبه له كثيرون وهو أن مصر تشارك في قمتين روسية تبحث فيها عن حلفائها وأصدقائها، وأمريكا كذلك ومصر ضربت المثل في عدم الانحياز والانبطاح وعدم العمل لحساب الآخر.

مصر حليفة أمريكا تمتلك علاقات دافئة مع روسيا

وأشار الإعلامي نشأت الديهي، إلى أنها مشاركة ربما ظن البعض انها بروتوكولية ولكن الرسائل داخل خطابي الرئيس كان يعكس خطوط عريضة للسياسة الخارجية المصرية، وإعلان واضح للدول الكبرى عن تمسكنا الواضح بمصالحنا دون أن يكون هناك تغول على مصالح أحد، موضحًا أنه بعد مشاركة الرئيس بالمؤتمرين، صحيفة «نيويورك تايمز» ذكرت أن مصر حليفة أمريكا تمتلك علاقات دافئة مع روسيا، وأن أمريكا ليست سعيدة بتمسك مصر بمواقف متوازنة مع روسيا.

نحترم روسيا وأمريكا.. علاقتنا متوازنة مع كل الدول

وتابع: «هدفنا ليس أن نبسط أمريكا ولكن هدفنا أن نحقق مصالحنا، نحترم روسيا وأمريكا علاقتنا متوازنة مع كل الدول وما تحقق حتى الآن من العلاقات المصرية الخارجية هو نجاح منقطع النظير لصانع السياسة الخارجية المصرية».