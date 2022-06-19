عاجل.. وزارة الثقافة تسترد لوحتين من مقتنيات متحف الفن الحديث

أعلنت وزارة الثقافة المصرية استرداد أحدث عملين فنيين من مقتنيات متحف الفن الحديث، وهما لوحة للفنان صلاح طاهر، وأخرى للفنان صالح رضا.

وأضاف الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قطاع الفنون تسلم لوحتين للفنان صلاح طاهر مقاس متر في 80 سنتيمترًا، والثانية للفنان التشكيلي صالح رضا بمقاس 150 سنتيمترا في 82 سنتيمترا.

وجرى استرداد اللوحتين من المقاول الذي كان يستحوذ على لوحة الفنان عبدالهادي الجزار، التي جرى استردادها مؤخرًا من أحد المقاهي في شبرا.

أشار رئيس قطاع الفنون التشكيلية إلى أن العملين الفنيين من خامتي الزيت على خشب، وكلاهما بحالة ممتازة، وتم نقلهما إلى متحف الفن الحديث بساحة دار الأوبرا المصرية.

واستعادت وزارة الثقافة اللوحة المفقودة بعد 50 سنة، للفنان التشكيلي الرائد عبدالهادي الجزار، والمعنونة بـ«من وحي فنارات البحر الأحمر»، بعد 50 سنة من خروجها من متحف الفن الحديث يوم الثلاثاء الماضي، عادت اللوحة من إحدى مقاهي شبرا الخيمة، ويجري تجهيزها للعرض المتحفي في الفترة المقبلة، وهي اللوحة التي يعود تاريخها إلى ستينيات القرن الماضي، إذ انتهى «الجزار» من رسمها في 1964، وجرى إعارتها من وزارة الثقافة منذ 1971، ولم يستدل عن أي معلومات عنها إلى يوم عودتها.