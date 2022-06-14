وزارة الثقافة تنظم ملتقى دولي بعنوان «جابر عصفور.. الإنجاز والتنوير»

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، بالتعاون مع مؤسسة سلطان بن علي العويس بدبي، ملتقى دولي بعنوان «جابر عصفور.. الإنجاز والتنوير» خلال يومي 26 و27 يونيو 2022 بمقر المجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية، وعبد الحمد أحمد أمين عام مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.

«جابر عصفور.. الإنجاز والتنوير»

جاء الملتقى في إطار حرص المؤسستين على الاحتفاء بالرموز الفكرية والثقافية التي أثرت في الحركة الثقافية بالوطن العربي ومنهم العالم والناقد الراحل الكبير الدكتور جابر عصفور، لعرض جزء من إسهاماته في الحقل الثقافي وطرح رؤى حول كيفية الاستفادة من منجزه الفكري.

ويتضمن الملتقى عددا من المحاور الرئيسية وورش العمل والشهادات، بمشاركة نخبة كبيرة من النقاد والمبدعين والمفكرين من أصدقاء وتلامذة ومحبي العالم الراحل الجليل من دول «ليبيا، العراق، تونس، الجزائر، السودان، المغرب، لبنان، البحرين، اليمن، الكويت، الإمارات، السعودية، سوريا، فلسطين ومصر».

تفاصيل فعاليات الملتقى الدولي

تنطلق فعاليات الملتقى في تمام الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد 26 يونيو 2022 بمقر المجلس الأعلى للثقافة، وتمتد الفعاليات على مدار يومي الأحد والإثنين 26 و27 يونيو 2022، تناقش خلالهما الموضوعات التالية:

- جابر عصفور أستاذًا وناقدًا- جابر عصفور وقضايا التنوير.

- جابر عصفور رائدًا من رواد الثقافة العربية «شهادات».

- جابر عصفور وبناء المؤسسات الثقافية.

- جابر عصفور وقضايا الترجمة.

- المشروع الثقافي لجابر عصفور «حلقة نقاشية».

كما يصاحب الملتقى معرض للكتاب بمشاركة هيئات النشر التابعة لوزارة الثقافة المصرية وبعض دور النشر الخاصة، يتضمن بعض مؤلفات الدكتور جابر عصفور والأعمال الصادرة عنه.

يقام المؤتمر بقاعة المجلس الأعلى للثقافة وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحضور بالتسجيل المسبق.